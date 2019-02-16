، "لست وحدك".. إغاثي الملك سلمان ينظم جلسات لأسر الأيتام في مأرب ،

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نظّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، جلسات إرشادية في قطاع الدعم النفسي لحماية أسر الأيتام المتضررة من الأزمة في اليمن في محافظة مأرب، استفاد منها 210 أيتام من صنعاء والبيضاء، ضمن مشروع "لست وحدك".
ويهدف المشروع إلى تقديم الحماية والرعاية التكاملية لأسر الأيتام؛ من خلال تأمين الإيواء وتقديم الرعاية الصحية والنفسية والغذاء والوسائل التعليمية في محافظات صنعاء وتعز والجوف والبيضاء ومأرب، ومناطق الساحل الغربي.
ويأتي هذا المشروع ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال الأزمة الإنسانية التي يمر بها.
"لست وحدك".. إغاثي الملك سلمان ينظم جلسات لأسر الأيتام في مأربوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-16
نظّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، جلسات إرشادية في قطاع الدعم النفسي لحماية أسر الأيتام المتضررة من الأزمة في اليمن في محافظة مأرب، استفاد منها 210 أيتام من صنعاء والبيضاء، ضمن مشروع "لست وحدك".
ويهدف المشروع إلى تقديم الحماية والرعاية التكاملية لأسر الأيتام؛ من خلال تأمين الإيواء وتقديم الرعاية الصحية والنفسية والغذاء والوسائل التعليمية في محافظات صنعاء وتعز والجوف والبيضاء ومأرب، ومناطق الساحل الغربي.
ويأتي هذا المشروع ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال الأزمة الإنسانية التي يمر بها.
16 فبراير 2019 - 11 جمادى الآخر 1440
01:17 PM
استفاد منها 210 بصنعاء والبيضاء .. تأمين إيواء ورعاية صحية ونفسية
نظّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، جلسات إرشادية في قطاع الدعم النفسي لحماية أسر الأيتام المتضررة من الأزمة في اليمن في محافظة مأرب، استفاد منها 210 أيتام من صنعاء والبيضاء، ضمن مشروع "لست وحدك".
ويهدف المشروع إلى تقديم الحماية والرعاية التكاملية لأسر الأيتام؛ من خلال تأمين الإيواء وتقديم الرعاية الصحية والنفسية والغذاء والوسائل التعليمية في محافظات صنعاء وتعز والجوف والبيضاء ومأرب، ومناطق الساحل الغربي.
ويأتي هذا المشروع ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال الأزمة الإنسانية التي يمر بها.
، "لست وحدك".. إغاثي الملك سلمان ينظم جلسات لأسر الأيتام في مأرب ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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