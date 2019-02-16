، "الري" تطرح وظائف "إدارية وتقنية" في الأحساء ،

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أعلنت المؤسسة العامة للري توافر وظائف "إدارية وتقنية" شاغرة في مدينة الأحساء لحملة البكالوريوس فأعلى.
وأوضحت المؤسسة أن الوظائف الشاغرة تشمل وظيفة محرر لغوي (الأحساء)، ومتطلباتها درجة البكالوريوس (لغة عربية، ترجمة، صحافة أو ما يعادلها) مع خبرة 10 سنوات بحد أدنى في مجال التحرير اللغوي أو الترجمة.
كما تشمل الوظائف الشاغرة وظيفة مستشار قانوني (الأحساء)، ومتطلباتها بكالوريوس أو ماجستير (قانون) مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات للبكالوريوس أو سنتين للماجستير في مجال الاستشارات القانونية.
وتتضمن الوظائف كذلك وظيفة مدير قسم تطوير تقنية الري والدعم الفني (الأحساء)، ومتطلباتها بكالوريوس (هندسة عامة أو زراعية) مع خبرة لا تقل عن سبع سنوات في مجال الري والزراعة منها ثلاث سنوات في عمل قيادي.
وتشمل الوظائف وظيفة مدير قسم أمن وتكنولوجيا المعلومات (الأحساء)، ومتطلباتها بكالوريوس (علوم حاسب أو هندسة حاسب) مع خبرة لا تقل عن سبع سنوات في مجال تقنية المعلومات منها ثلاث سنوات في منصب قيادي.
وتتضمن الشروط العامة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أن يجتاز الاختبارات والمقابلة، أن يكون حسن السيرة والسلوك ولائقاً صحياً، وأن يكون حاصلاً على المؤهل بنظام الانتظام من إحدى الجامعات السعودية أو الأجنبية المعتمدة من وزارة التعليم.
وأشارت "المؤسسة" إلى أن التقديم متاح حالياً من خلال الرابط: https://goo.gl/27LHXC ويستمر حتى الخميس الموافق 1440/06/23هـ.
"الري" تطرح وظائف "إدارية وتقنية" في الأحساءصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-16
أعلنت المؤسسة العامة للري توافر وظائف "إدارية وتقنية" شاغرة في مدينة الأحساء لحملة البكالوريوس فأعلى.
وأوضحت المؤسسة أن الوظائف الشاغرة تشمل وظيفة محرر لغوي (الأحساء)، ومتطلباتها درجة البكالوريوس (لغة عربية، ترجمة، صحافة أو ما يعادلها) مع خبرة 10 سنوات بحد أدنى في مجال التحرير اللغوي أو الترجمة.
كما تشمل الوظائف الشاغرة وظيفة مستشار قانوني (الأحساء)، ومتطلباتها بكالوريوس أو ماجستير (قانون) مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات للبكالوريوس أو سنتين للماجستير في مجال الاستشارات القانونية.
وتتضمن الوظائف كذلك وظيفة مدير قسم تطوير تقنية الري والدعم الفني (الأحساء)، ومتطلباتها بكالوريوس (هندسة عامة أو زراعية) مع خبرة لا تقل عن سبع سنوات في مجال الري والزراعة منها ثلاث سنوات في عمل قيادي.
وتشمل الوظائف وظيفة مدير قسم أمن وتكنولوجيا المعلومات (الأحساء)، ومتطلباتها بكالوريوس (علوم حاسب أو هندسة حاسب) مع خبرة لا تقل عن سبع سنوات في مجال تقنية المعلومات منها ثلاث سنوات في منصب قيادي.
وتتضمن الشروط العامة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أن يجتاز الاختبارات والمقابلة، أن يكون حسن السيرة والسلوك ولائقاً صحياً، وأن يكون حاصلاً على المؤهل بنظام الانتظام من إحدى الجامعات السعودية أو الأجنبية المعتمدة من وزارة التعليم.
وأشارت "المؤسسة" إلى أن التقديم متاح حالياً من خلال الرابط: https://goo.gl/27LHXC ويستمر حتى الخميس الموافق 1440/06/23هـ.
16 فبراير 2019 - 11 جمادى الآخر 1440
01:16 PM
التقديم الإلكتروني بدأ ويستمر حتى الخميس بعد المقبل
أعلنت المؤسسة العامة للري توافر وظائف "إدارية وتقنية" شاغرة في مدينة الأحساء لحملة البكالوريوس فأعلى.
وأوضحت المؤسسة أن الوظائف الشاغرة تشمل وظيفة محرر لغوي (الأحساء)، ومتطلباتها درجة البكالوريوس (لغة عربية، ترجمة، صحافة أو ما يعادلها) مع خبرة 10 سنوات بحد أدنى في مجال التحرير اللغوي أو الترجمة.
كما تشمل الوظائف الشاغرة وظيفة مستشار قانوني (الأحساء)، ومتطلباتها بكالوريوس أو ماجستير (قانون) مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات للبكالوريوس أو سنتين للماجستير في مجال الاستشارات القانونية.
وتتضمن الوظائف كذلك وظيفة مدير قسم تطوير تقنية الري والدعم الفني (الأحساء)، ومتطلباتها بكالوريوس (هندسة عامة أو زراعية) مع خبرة لا تقل عن سبع سنوات في مجال الري والزراعة منها ثلاث سنوات في عمل قيادي.
وتشمل الوظائف وظيفة مدير قسم أمن وتكنولوجيا المعلومات (الأحساء)، ومتطلباتها بكالوريوس (علوم حاسب أو هندسة حاسب) مع خبرة لا تقل عن سبع سنوات في مجال تقنية المعلومات منها ثلاث سنوات في منصب قيادي.
وتتضمن الشروط العامة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أن يجتاز الاختبارات والمقابلة، أن يكون حسن السيرة والسلوك ولائقاً صحياً، وأن يكون حاصلاً على المؤهل بنظام الانتظام من إحدى الجامعات السعودية أو الأجنبية المعتمدة من وزارة التعليم.
وأشارت "المؤسسة" إلى أن التقديم متاح حالياً من خلال الرابط: https://goo.gl/27LHXC ويستمر حتى الخميس الموافق 1440/06/23هـ.
، "الري" تطرح وظائف "إدارية وتقنية" في الأحساء ،
المصدر : الخليج 365
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