، "البلوي" إلى رتبة عقيد بحرس الحدود بالمدينة ،

محمد بن مسعود - الدمام - صدرت الموافقة الكريمة على ترقية المقدم عبدالله فالح البلوي، من منسوبي حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة، من رتبة مقدم إلى رتبة عقيد.

وأعرب "العقيد البلوي" عن سعادته بهذه الترقية التي عدّها حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الدين، ثم المليك والوطن.