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محمد بن مسعود - الدمام - صدرت الموافقة الكريمة على ترقية المقدم عبدالله فالح البلوي، من منسوبي حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة، من رتبة مقدم إلى رتبة عقيد.
وأعرب "العقيد البلوي" عن سعادته بهذه الترقية التي عدّها حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الدين، ثم المليك والوطن.
"البلوي" إلى رتبة عقيد بحرس الحدود بالمدينةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-16
صدرت الموافقة الكريمة على ترقية المقدم عبدالله فالح البلوي، من منسوبي حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة، من رتبة مقدم إلى رتبة عقيد.
وأعرب "العقيد البلوي" عن سعادته بهذه الترقية التي عدّها حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الدين، ثم المليك والوطن.
16 فبراير 2019 - 11 جمادى الآخر 1440
01:00 PM
صدرت الموافقة الكريمة على ترقية المقدم عبدالله فالح البلوي، من منسوبي حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة، من رتبة مقدم إلى رتبة عقيد.
وأعرب "العقيد البلوي" عن سعادته بهذه الترقية التي عدّها حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الدين، ثم المليك والوطن.
، "البلوي" إلى رتبة عقيد بحرس الحدود بالمدينة ،
المصدر : الخليج 365
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