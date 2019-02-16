، جماله لم يشفع لضحاياه .. 12 حالة سقوط من هاوية الجبل الأسود بجازان ،

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جدّد سكان الجبل الأسود بمحافظة الريث - شرقي منطقة جازان، مطالباتهم بتوسعة طريقهم وزيادة المصدّات الثابتة والمؤقتة في النقاط الأكثر دموية؛ نظراً لزيادة التعداد السكاني وزوّار الجبل، الذي يعد أحد أبرز المعالم على الخريطة السياحية في منطقة جازان.
وقال السكان إن الجبل شهد ما يزيد على 12 حادثة سقوط إلى الهاوية من سفح الجبل وراح ضحيته الكثير من المواطنين والمقيمين وبينهم طلاب، مشيرين إلى أن الطريق يتطلب اهتماماً عاجلاً من الجهات المعنية.
من جهته، أوضح مدير فرع وزارة النقل بمنطقة جازان المهندس قاسم الغزواني؛ لـ "الخليج 365"، أن المشروع كان من ضمن المشاريع الموقوفة وتم استئنافه أخيراً وستتحقّق المطالب إن شاء الله تعالى.
جماله لم يشفع لضحاياه .. 12 حالة سقوط من هاوية الجبل الأسود بجازانمحمد المواسي الخليج 365 2019-02-16
جدّد سكان الجبل الأسود بمحافظة الريث - شرقي منطقة جازان، مطالباتهم بتوسعة طريقهم وزيادة المصدّات الثابتة والمؤقتة في النقاط الأكثر دموية؛ نظراً لزيادة التعداد السكاني وزوّار الجبل، الذي يعد أحد أبرز المعالم على الخريطة السياحية في منطقة جازان.
وقال السكان إن الجبل شهد ما يزيد على 12 حادثة سقوط إلى الهاوية من سفح الجبل وراح ضحيته الكثير من المواطنين والمقيمين وبينهم طلاب، مشيرين إلى أن الطريق يتطلب اهتماماً عاجلاً من الجهات المعنية.
من جهته، أوضح مدير فرع وزارة النقل بمنطقة جازان المهندس قاسم الغزواني؛ لـ "الخليج 365"، أن المشروع كان من ضمن المشاريع الموقوفة وتم استئنافه أخيراً وستتحقّق المطالب إن شاء الله تعالى.
16 فبراير 2019 - 11 جمادى الآخر 1440
12:55 PM
مطالب بالتوسعة وزيادة المصدّات في النقاط الأكثر دموية .. و"النقل": ستتحقّق
جدّد سكان الجبل الأسود بمحافظة الريث - شرقي منطقة جازان، مطالباتهم بتوسعة طريقهم وزيادة المصدّات الثابتة والمؤقتة في النقاط الأكثر دموية؛ نظراً لزيادة التعداد السكاني وزوّار الجبل، الذي يعد أحد أبرز المعالم على الخريطة السياحية في منطقة جازان.
وقال السكان إن الجبل شهد ما يزيد على 12 حادثة سقوط إلى الهاوية من سفح الجبل وراح ضحيته الكثير من المواطنين والمقيمين وبينهم طلاب، مشيرين إلى أن الطريق يتطلب اهتماماً عاجلاً من الجهات المعنية.
من جهته، أوضح مدير فرع وزارة النقل بمنطقة جازان المهندس قاسم الغزواني؛ لـ "الخليج 365"، أن المشروع كان من ضمن المشاريع الموقوفة وتم استئنافه أخيراً وستتحقّق المطالب إن شاء الله تعالى.
، جماله لم يشفع لضحاياه .. 12 حالة سقوط من هاوية الجبل الأسود بجازان ،
المصدر : الخليج 365
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