، التخصصات الصحية تطلق مبادرة دعم نفسي وأكاديمي للمتدربين ،

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أطلقت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مبادرة "داعم" الرامية إلى مواجهة التحديات المهنية والعلمية التي قد يواجهها المتدرب أثناء فترة التدريب، من قبيل "الضغوط النفسية والأكاديمية وتأثيرها في مسيرته الأكاديمية والمهنية".
وتهدف مبادرة "داعم" إلى تقديم الدعم النفسي والأكاديمي للمتدربين، عن طريق تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية مجانية، بالإضافة إلى توفير جلسات نفسية وإرشادية لتقليل آثار الاحتراق الوظيفي، لرفع مستوى إنتاجية المتدرب بما ينعكس على مستوى الخدمة المقدمة للمرضى.
وذكر الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور أيمن بن أسعد عبده، أن "الهيئة" تحرص على تقديم كل ما يمكن أن يسهم في رفع كفاءة ومستوى المتدربين، موضحًا أن "الهيئة" تسعى دائمًا إلى مد يدّ العون والدعم للممارسين الصحيين.
وشهد البرنامج توقيع عقد تقديم خدمات إرشادية مجانية لمتدربي الدراسات العليا الصحية، بين الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ومركز"إدراك"، فيما سيتم التوسع في اتفاقيات مماثلة مع جهات أخرى في مناطق مختلفة من المملكة.
التخصصات الصحية تطلق مبادرة دعم نفسي وأكاديمي للمتدربينوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-16
أطلقت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مبادرة "داعم" الرامية إلى مواجهة التحديات المهنية والعلمية التي قد يواجهها المتدرب أثناء فترة التدريب، من قبيل "الضغوط النفسية والأكاديمية وتأثيرها في مسيرته الأكاديمية والمهنية".
وتهدف مبادرة "داعم" إلى تقديم الدعم النفسي والأكاديمي للمتدربين، عن طريق تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية مجانية، بالإضافة إلى توفير جلسات نفسية وإرشادية لتقليل آثار الاحتراق الوظيفي، لرفع مستوى إنتاجية المتدرب بما ينعكس على مستوى الخدمة المقدمة للمرضى.
وذكر الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور أيمن بن أسعد عبده، أن "الهيئة" تحرص على تقديم كل ما يمكن أن يسهم في رفع كفاءة ومستوى المتدربين، موضحًا أن "الهيئة" تسعى دائمًا إلى مد يدّ العون والدعم للممارسين الصحيين.
وشهد البرنامج توقيع عقد تقديم خدمات إرشادية مجانية لمتدربي الدراسات العليا الصحية، بين الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ومركز"إدراك"، فيما سيتم التوسع في اتفاقيات مماثلة مع جهات أخرى في مناطق مختلفة من المملكة.
16 فبراير 2019 - 11 جمادى الآخر 1440
12:54 PM
"داعم" تقدم خدمات تشخيصية وعلاجية مجانية مع جلسات إرشادية
أطلقت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مبادرة "داعم" الرامية إلى مواجهة التحديات المهنية والعلمية التي قد يواجهها المتدرب أثناء فترة التدريب، من قبيل "الضغوط النفسية والأكاديمية وتأثيرها في مسيرته الأكاديمية والمهنية".
وتهدف مبادرة "داعم" إلى تقديم الدعم النفسي والأكاديمي للمتدربين، عن طريق تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية مجانية، بالإضافة إلى توفير جلسات نفسية وإرشادية لتقليل آثار الاحتراق الوظيفي، لرفع مستوى إنتاجية المتدرب بما ينعكس على مستوى الخدمة المقدمة للمرضى.
وذكر الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور أيمن بن أسعد عبده، أن "الهيئة" تحرص على تقديم كل ما يمكن أن يسهم في رفع كفاءة ومستوى المتدربين، موضحًا أن "الهيئة" تسعى دائمًا إلى مد يدّ العون والدعم للممارسين الصحيين.
وشهد البرنامج توقيع عقد تقديم خدمات إرشادية مجانية لمتدربي الدراسات العليا الصحية، بين الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ومركز"إدراك"، فيما سيتم التوسع في اتفاقيات مماثلة مع جهات أخرى في مناطق مختلفة من المملكة.
، التخصصات الصحية تطلق مبادرة دعم نفسي وأكاديمي للمتدربين ،
المصدر : الخليج 365
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