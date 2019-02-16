بعد أن تملص منها ووالدتها.. إلزام مواطن بتسجيل ابنته في جازان

ألزمت محكمة التنفيذ بجازان مواطنا على دفع النفقة الشهرية لزوجته وابنته، وأجبرته على تسجيل ابنته التي أنجبها من زوجته المقيمة لدى الأحوال المدنية، بعد أن تملص من تسجيلها في سجل الأسرة، لتحصل على حقوقها المدنية.

ووفقا لـ”الوطن” جاء قرار التنفيذ ملزما للمواطن بدفع النفقة الشهرية لزوجته وابنته المتأخرة، ودفع قيمة النفقة المستقبلية الشهرية، مع إلزامه بإضافة ابنته في سجل الأسرة لدى الأحوال المدنية، على أَن ينفذ ذلك خلال 5 أيام من تاريخ تبلغه بالقرار، قبل اتخاذ العقوبات والإجراءات الرادعة في حقه.

يذكر أن وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء قد اتخذا جملة من القرارات والتعديلات والإجراءات التي تدعم الأم الحاضنة، والهادفة في أساسها لحماية الأسر من التشتت بعد الانفصال، إضافة إلى تسهيل وتسريع الإجراءات، التي قد تتسبب في تعطيل مصالح الأبناء والأمهات الحاضنات.