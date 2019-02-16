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حساب المواطن يوضح حقيقة زيادة الدعم المخصص للمستفيدين

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أوضح برنامج حساب المواطن في المملكة العربية حقيقة زيارة الدعم المخصص للمستفيدين.

وقال حساب المواطن ان الانباء التي تروج حول زيادة الدعم المخصص للمستفيدين غير صحيحة.

ورد حساب خدمة العملاء التابع لبرنامج حساب المواطن في السعودية على استفسار لأحد المواطنين حول حقيقة زيادة مبالغ المستفيدين الى ألف ريال قائلا :" غير صحيح في حال كان هناك أي مستجدات في البرنامج سيتم الاعلان عنها من خلال القنوات الرسمية وكذلك من خلال حساب المتحدث الرسمي باسم حساب المواطن".بحسب موقع اخبار 24 السعودي

وتداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية في السعودية نبأ قيام برنامج حساب المواطن بزيادة الدعم المخصص للمستفيدين الى ألف ريال سعودي.

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