سفير خادم الحرمين بالمغرب يزور جناح المملكة بالمعرض الدولي للنشر والكتاب

قام سفير خادم الحرمين الشريفين المعتمد لدى المملكة المغربية عبدالله بن سعد الغريري، أمس الجمعة، بزيارة استطلاعية لجناح المملكة العربية السعودية المشارك في المعرض الدولي للنشر والكتاب في دورته الـ 25، المنعقدة في مدينة الدار البيضاء المغربية.

وتفقد السفير أروقة الجهات السعودية المشاركة والمتمثلة في وزارة الشؤون الإسلامية، ومكتبة الملك عبدالعزيز العامة، ومكتبة الملك فهد الوطنية، ودارة الملك عبدالعزيز، وركن الطفل، وركن ذوي الاحتياجات الخاصة، والمكفوفين، وغيرها من الجهات.

واستمع السفير إلى شرح مفصل من الملحق الثقافي في المغرب مساعد بن أحمد الجراح، عن نشاط الجناح، وعن برنامج الصالون الثقافي اليومي، الذي يستضيف عددًا من المثقفين والأدباء والكتاب السعوديين والمغاربة، وبرنامج المحاضرات، والندوات، والأمسيات الشعرية التي تُقام بالمناسبة، كما قام بزيارات ودية لعددٍ من الأجنحة المشاركة في المعرض.

وفي نهاية الجولة، تمَّت استضافة الغريري في الرواق الخاص بوزارة الثقافة المغربية من قبل عددٍ من مسؤولي الوزارة؛ حيث لاقت زيارته ترحيبًا كبيرًا من المثقفين والأدباء المغاربة، والمهتمين بالكتاب والنشر.

وأبدَى السفير عبدالله الغريري إعجابه بجناح المملكة وما يضمُّه من معروضات، مقدمًا شكره وتقديره للملحقية الثقافية، وللجهات المشاركة في الجناح السعودي، راجيًا من الله العلي القدير أن يسهم هذا الجناح في نقل الصورة الثقافية للمملكة العربية السعودية.

وتشارك مكتبة الملك عبد العزيز العامة في فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب بالمغرب، والذي افتتحه رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، الأسبوع الماضي، تحت رعاية الملك محمد السادس.

Advertisements

وقدَّمت مكتبة الملك عبد العزيز العامة عبر جناحها أهم إصداراتها المعرفية، ونبذة عن مشروعاتها مثل مركز الفهرس العربي الموحد، والذي تم من خلاله إطلاق بوابة المكتبات المغربية بالشراكة مع المكتبة الوطنية المغربية.

وأسهم المشروع في عقد العديد من الدورات التدريبية لتأهيل الكوادر البشرية في المكتبات المغربية، إضافة إلى تقديم الجناح عرضًا عن مشروع القراءة والمكتبات المتنقلة وموسوعة المملكة العربية السعودية.

كما قدمت المكتبة داخل جناحها بالمعرض نبذة للزوار حول ما تُقدِّمه فروع المكتبة داخل المملكة وخارجها، وإصداراتها التي تعكس جهودها في نشر الثقافة وصناعة المعرفة، وتعميق أسس التواصل الحضاري وحفظ التراث وتعزيز المسؤولية الاجتماعية.

وحظي جناح المملكة العربية السعودية وجناح مكتبة الملك عبد العزيز العامة بزيارة رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، الذي كان في استقباله نائب الملحق الثقافي والمشرف العام على جناح المملكة، عبد المنعم التميمي.

وأطلع التميمي رئيس الحكومة المغربية على مقتنيات الجهات المشاركة التي عُرضت، ومنها صورة نادرة للملك فيصل بن عبد العزيز- رحمه الله- مجتمعًا بملك المغرب الراحل، الملك الحسن الثاني، بالرياض وبصحبته شقيقه الأمير عبدالله.

وبدأ المعرض الدولي للنشر والكتاب في الدار البيضاء، الجمعة 8 فبراير، في استقبال زائريه مع بداية الدورة الـ25، التي تقام بمشاركة أكثر من 700 دار نشر من نحو 40 دولة، يقدمون للجمهور أكثر من 128 ألف عنوان في مختلف العلوم والمعرفة، وتستمر فعالياته إلى الـ17 من فبراير الجاري.

وتشارك المملكة في المعرض، الذي افتتحه رئيس الحكومة المغربية الدكتور سعد الدين العثماني، بجناح مساحته 196 مترًا مربعًا، ويضم نحو 1000 عنوان للعديد من الجهات الحكومية.