السعودية اليوم / الجيش المصري يقضي على 7 عناصر مسلحة بشمال سيناء



القاهرة 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واس

أحبطت قوات الجيش المصري هجومًا مسلحًا استهدف أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء.

وأفاد المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي في تصريح له اليوم بأن القوات تصدّت للعناصر المسلحة واشتبكت معها وتمكنت من القضاء على 7 مسلحين.

وأشار إلى إصابة واستشهاد ضابط و14 آخرين من درجات أخرى نتيجة لتبادل إطلاق النيران، لافتًا الانتباه إلى أنه جاري استكمال أعمال التمشيط وملاحقة العناصر المسلحة للقضاء عليهم.

// انتهى //

13:43ت م

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القاهرة 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واسأحبطت قوات الجيش المصري هجومًا مسلحًا استهدف أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء.وأفاد المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي في تصريح له اليوم بأن القوات تصدّت للعناصر المسلحة واشتبكت معها وتمكنت من القضاء على 7 مسلحين.وأشار إلى إصابة واستشهاد ضابط و14 آخرين من درجات أخرى نتيجة لتبادل إطلاق النيران، لافتًا الانتباه إلى أنه جاري استكمال أعمال التمشيط وملاحقة العناصر المسلحة للقضاء عليهم.// انتهى //13:43ت م0034

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