السعودية اليوم / الملحق الثقافي في لندن يشيد بجهود الأندية الطلابية السعودية في بريطانيا ويكرم رؤساءها



لندن 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واس

أكّد الملحق الثقافي السعودي في لندن الدكتور عبدالعزيز بن علي المقوشي، أهمية دور الأندية الطلابية

وبين المقوشي خلال احتفاء الملحقية الثقافية بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة بمناسبة ختام الدورة الـ 37 لأندية الطلبة السعوديين، والاحتفاء برؤساء الدورة الجديدة الـ 38 ، أن الملحقية تستشعر مسؤوليتها تجاه أبناء الوطن الدارسين وتدعم أنديتهم الطلابية التي تعنى بالأنشطة العلمية والثقافية والاجتماعية والترفيهية بما يعود عليهم بالفائدة ويعزز من تحصيلهم العلمي والمعرفي، منوهاً بالاهتمام والمتابعة التي توليها وزارة التعليم وسفارة المملكة في لندن لهذه الأندية الطلابية.

وشدد على الدور الفاعل لتلك الأندية في إبراز صورة الوطن والشباب السعودي المشرقة وما تتميز به سجيته من حب للتعاون والعطاء والحرص على التفوق العلمي والعملي ليترك أثراً جميلاً يذكر في المجتمع البريطاني.

وامتدح الدكتور المقوشي الدور الإيجابي الذي يقوم به المبتعثون في بريطانيا من خلال الأنشطة العلمية والأكاديمية والاجتماعية في الجامعات البريطانية، من خلال التعريف بما تحققه المملكة العربية السعودية من نقلات نوعية في مجال التنمية ونقل الصورة الصحيحة عن الوطن وأهله.

من جانبه قدم المبتعث سلطان السفياني عرضاً عن إدارة الأندية ومهامها وآلية التنسيق مع الملحقية، مشيراً إلى دور الأندية الطلابية في تقديم النصائح والخبرات للطلبة الجدد، إلى جانب العمل التطوعي الذي يسهم في خدمة المبتعثين والمبتعثات ومرافقيهم والعمل على مساعدتهم ،فيما استعرض المبتعث محمد الحلافي أنشطة الأندية الطلابية السعودية في مجال

وفي ختام الاحتفاء كرّم الملحق الثقافي، رؤساء الأندية وأعضاءها.

// انتهى //

13:40ت م

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لندن 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واسأكّد الملحق الثقافي السعودي في لندن الدكتور عبدالعزيز بن علي المقوشي، أهمية دور الأندية الطلابية السعودية والأعمال التطوعية التي تقوم بها، بإشراف مباشر وتنسيق مع الملحقية في خدمة الطلبة والطالبات السعوديين المبتعثين والدارسين في بريطانيا، مقدماً الشكر لرؤساء الأندية وأعضائها على ما يبذلونه من جهود هي محل فخر واعتزاز وتقدير من الجميع.وبين المقوشي خلال احتفاء الملحقية الثقافية بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة بمناسبة ختام الدورة الـ 37 لأندية الطلبة السعوديين، والاحتفاء برؤساء الدورة الجديدة الـ 38 ، أن الملحقية تستشعر مسؤوليتها تجاه أبناء الوطن الدارسين وتدعم أنديتهم الطلابية التي تعنى بالأنشطة العلمية والثقافية والاجتماعية والترفيهية بما يعود عليهم بالفائدة ويعزز من تحصيلهم العلمي والمعرفي، منوهاً بالاهتمام والمتابعة التي توليها وزارة التعليم وسفارة المملكة في لندن لهذه الأندية الطلابية.وشدد على الدور الفاعل لتلك الأندية في إبراز صورة الوطن والشباب السعودي المشرقة وما تتميز به سجيته من حب للتعاون والعطاء والحرص على التفوق العلمي والعملي ليترك أثراً جميلاً يذكر في المجتمع البريطاني.وامتدح الدكتور المقوشي الدور الإيجابي الذي يقوم به المبتعثون في بريطانيا من خلال الأنشطة العلمية والأكاديمية والاجتماعية في الجامعات البريطانية، من خلال التعريف بما تحققه المملكة العربية السعودية من نقلات نوعية في مجال التنمية ونقل الصورة الصحيحة عن الوطن وأهله.من جانبه قدم المبتعث سلطان السفياني عرضاً عن إدارة الأندية ومهامها وآلية التنسيق مع الملحقية، مشيراً إلى دور الأندية الطلابية في تقديم النصائح والخبرات للطلبة الجدد، إلى جانب العمل التطوعي الذي يسهم في خدمة المبتعثين والمبتعثات ومرافقيهم والعمل على مساعدتهم ،فيما استعرض المبتعث محمد الحلافي أنشطة الأندية الطلابية السعودية في مجال الرياضة وفي ختام الاحتفاء كرّم الملحق الثقافي، رؤساء الأندية وأعضاءها.// انتهى //13:40ت م0033

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