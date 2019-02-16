السعودية اليوم / اهتمامات الصحف التونسية



تونس 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واس

أبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم اللقاء الذي جمع أمس بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون و رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد في قصر الاليزية بالعاصمة الفرنسية باريس ، مشيرة إلى أن اللقاء تناول سٌبل تطور العلاقات بين البلدين.

وتناولت دولياً إعلان السلطات المغربية عن تفكيك خلية إرهابية تتكون من خمسة إرهابيين وسط البلاد.

وتابعت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة مبرزة إصابة 20 فلسطينيًا إثر إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلية الرصاص وقنابل الغاز على المشاركين بفعاليات الجمعة الـ 47 من مسيرات العودة وكسر الحصار.

وأخبرت عن تمكن قوات الجيش الوطني الليبي من تكبيد عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في منطقة تويوي خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وتحدثت عن مقتل جندي في هجوم مسلح شمالي العاصمة العراقية بغداد ، مشيرة إلى شن الجيش العراقي حملة دهم وتفتيش بحثاُ عن منفذي الهجوم الإرهابي.

// انتهى //

12:45ت م

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تونس 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم اللقاء الذي جمع أمس بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون و رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد في قصر الاليزية بالعاصمة الفرنسية باريس ، مشيرة إلى أن اللقاء تناول سٌبل تطور العلاقات بين البلدين.وتناولت دولياً إعلان السلطات المغربية عن تفكيك خلية إرهابية تتكون من خمسة إرهابيين وسط البلاد.وتابعت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة مبرزة إصابة 20 فلسطينيًا إثر إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلية الرصاص وقنابل الغاز على المشاركين بفعاليات الجمعة الـ 47 من مسيرات العودة وكسر الحصار.وأخبرت عن تمكن قوات الجيش الوطني الليبي من تكبيد عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في منطقة تويوي خسائر بشرية ومادية كبيرة.وتحدثت عن مقتل جندي في هجوم مسلح شمالي العاصمة العراقية بغداد ، مشيرة إلى شن الجيش العراقي حملة دهم وتفتيش بحثاُ عن منفذي الهجوم الإرهابي.// انتهى //12:45ت م0027

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