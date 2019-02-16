انت الان تتابع تفاصيل خبر غضب على تويتر من "الترفيه" السعودية.. والسلطات تعتقل "كوميدياً" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 16 فبراير 2019 12:46 مساءً - أثارت مقاطع مصورة ساخرة لاثنين من مؤدّي العروض "الكوميدية" على مسارح هيئة الترفيه السعودية الغضب والانتقاد بين السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي دفع السلطات لاعتقال أحدهم.

وسخر "الكوميدي" السعودي، ياسر بكر، من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السعودية في حادثة باتت تنتشر في الآونة الأخيرة.

وقال بكر في عرض له: "زمان لا يوجد لديهم أنت بريء حتى تثبت إدانتك، عندهم "جمس" معبأ بنزين فل وعنده عسكري وعنده وقت.. وفي شنطة السيارة عنده سجادة صلاة ماكينة حلاقة"، فضلاً عن ألفاظ أخرى قوبلت بعاصفة غضب.

من جانب آخر قدّم الإعلامي اليمني بدر صالح عرضاً على أحد مسارح هيئة الترفيه في جدة، يتحدث فيه عن كيفية التعرف على الفتيات بكل سهولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط حضور للأطفال والمراهقين.

وتسبّبت العروض بموجة شديدة من الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر مغردون أنّ هذه العروض مُخلّة ولا تعبّر عن المجتمع السعودي.

وعلّق الناشط الاجتماعي السعودي مشعل الزاهد بأن كلاً من بكر وصالح يروّجان "الفساد والانحلال".

في حين غرّد آخر بأن "الأمر زاد عن حدّه. لا بد من تدخل النيابة العامة ووضع حد لهؤلاء المهرّجين ومعاقبتهم على ما يرتكبونه".

وعلّق البعض بأنّ ما تحدث به بكر "واقع وحقيقة، وأن الاعتراضات يجب أن تنال الجميع؛ مثل الفنان السعودي ناصر القصبي، وغيره من الذين لطالما هاجموا هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".

وانتشرت خلال الأيام الماضية دعوات لمقاضاة كل من بكر وصالح على موقع تويتر، واعتقلت السلطات بكر، أمس الجمعة.

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وقالت صحيفة "المدينة" السعودية، إن أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، بدر بن سلطان بن عبد العزيز، وجّه بالقبض على الكوميدي (ياسر بكر)؛ لسخريته من رجال الهيئة.

وأضافت الصحيفة أن ياسر بكر تم تحويله إلى النيابة العامة بعد القبض عليه. متابعةً بأن توجيه أمير مكة بالنيابة يحرص على "ألا تطول أيدي الحاقدين رجال الحسبة بشيء".

وبعد الهجوم الذي تعرّض له اعتذر ياسر بكر عن الفيديو، قائلاً إنه لم يكن موفقاً فيه، إلا أن ذلك لم يُعفه من الاعتقال.

ونشر "بكر" فيديوهات قال فيها: "ليس تبريراً أبداً، أعتذر لكل من أزعجه الفيديو، أنا كنت أتكلّم عن وضع قديم قبل ربع قرن، فلو تحدثنا عن وضع التعليم سابقاً وضرب المعلم للطالب هذا بلا شك ليس له انعكاس على التعليم اليوم".

وبعد ذلك غرّد الكثير من السعوديين يطالبون بإلقاء القبض على المذيع في قناة "mbc" السعودية بدر صالح كما حصل مع بكر، في حين لم يعلّق صالح ولم يعتذر عما قدّمه.

ومنذ بدء خطة "الانفتاح"، التي يرى مراقبون أنها تأتي في إطار صرف الأنظار عن سياسة ولي العهد محمد بن سلمان، شهدت السعودية مجموعة حفلات غنائية، وهو ما لم يكن معهوداً من قبل.

وإلى جانب الحفلات والفعاليات الموسيقية تصرف الرياض مبالغ ضخمة في قطاعات الترفيه، تزامناً مع معاناة قسم كبير من السعوديين من صعوبة الحصول على مسكن؛ بسبب ارتفاع الأسعار وعدم توفر الأراضي الصالحة للبناء.

ومنذ وصول بن سلمان إلى منصب ولي العهد، منتصف 2017، اتخذ مجموعة قرارات "إصلاحية"؛ كان أبرزها اعتقال أمراء ورجال أعمال ودعاة ورجال دين ونشطاء وحقوقيين، وهو ما اصطدم بمعارضة شعبية.

ورفعت المملكة الحظر عن دُور السينما، وصارت المقاهي تعجّ بالموسيقى، بعد أن كانت تعتبر من الممنوعات في المملكة التي عُرفت بالطابع المحافِظ.

كما فتحت أبوابها لكثير من شركات صناعة الترفيه العالمية، لكنها تعرضت لانتقادات لاذعة تسببت في محاسبة وإقالة مسؤولين في القطاع خلال الفترة السابقة.