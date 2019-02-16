السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع سلات غذائية في حجة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع سلات غذائية في حجة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:07 مساءً, 16 فبراير 2019 م المناطق - الرياض وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 380 سلة غذائية تزن 28 طناً و 120 كيلو جراما، على النازحين والمتضررين في مناطق بني حسين والسادة الملاصية، والسادة الحجافية، والسادة الشقفة التابعة لمديرية حيران بمحافظة حجه، يستفيد منها 2,280 فرداً.

ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 325 مشروعاً.

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