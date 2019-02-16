السعودية | 4.3 مليار ريال رواتب شهرية لـ 2.4 مليون عامل منزلي في المملكة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 12:22 مساءً, 16 فبراير 2019 م
المناطق - الرياض
بلغ عدد العمالة المنزلية في السعودية بنهاية الربع الثالث من العام الماضي 2018، نحو 2.37 مليون، 70 في المائة منها من الذكور بـ 1.66 مليون، فيما تشكل الإناث 30 في المائة من الإجمالي بـ 711.7 ألف، علما أن هذه الأرقام تشمل تسع مهن.
ووفقا لتحليل نشرته “الاقتصادية”، فقد ارتفع متوسط الراتب للعمالة المنزلية بنسبة 2.3 في المائة، ليبلغ 1810 ريالات بنهاية الربع الثالث 2018، مقابل 1769 ريالا نهاية الربع الثاني من العام ذاته.
وبلغ متوسط الراتب الشهري للذكور من العمالة المنزلية، 1991 ريالا، فيما متوسط راتب الإناث 1585 ريالا، بما يعني أن راتب الذكور أعلى بنسبة 26 في المائة، وقيمة 406 ريالات شهريا مقارنة براتب الإناث.
فيما بلغ إجمالي الرواتب الشهرية للعمالة المنزلية في السعودية 4.3 مليار ريال، 3.3 مليار ريال منها للذكور (77 في المائة)، و1.1 مليار ريال للإناث (23 في المائة).
وعن أعداد العمالة المنزلية، فقد تراجع خلال الربع الثالث بنحو 49.7 ألف فرد، أي بنسبة 2.1 في المائة خلال ثلاثة أشهر، حيث بلغ عددهم بنهاية الربع الثالث من العام الماضي نحو 2.37 مليون، فيما كان 2.42 مليون في نهاية الربع الثاني من العام ذاته.
وتراجع عدد العمالة المنزلية من الذكور خلال الربع الثالث بنحو 36.9 ألف فرد، أي بنسبة 2.2 في المائة خلال ثلاثة أشهر، حيث بلغ عددهم بنهاية الربع الثالث 2018 نحو 1.66 مليون، فيما كان 1.7 مليون في نهاية الربع الثاني من العام ذاته.
كما انخفض عدد العمالة المنزلية في السعودية من الإناث خلال الربع الثالث بنحو 12.9 ألف فرد، أي بنسبة 1.8 في المائة خلال ثلاثة أشهر، إذ بلغ عددهن بنهاية الربع الثالث من العام الماضي نحو 711.7 ألف، فيما كان 724.5 ألف في نهاية الربع الثاني من العام ذاته.
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