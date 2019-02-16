شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يستقبل أصغر مبرمج سعودي وعربي والان نبدء بالتفاصيل

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في مكتبه بديوان الإمارة ، الطالب أحمد بن خالد السبع، مع والده، بمناسبة حصول الطالب على شهادة أصغر مبرمج سعودي وعربي في تطوير مواقع الويب الشامل.

وقدم سموه خلال الاستقبال شهادة شكر من سموه للطالب السبع مشيدا بجهوده ومثابرته في تطوير موهبته إلى جانب دراسته والتي حققت له بفضل الله إنجازا على مستوى العالم.

وقد حصل السبع البالغ من العمر ١٣ عاما على شهادة nanodegree في تخصص full stack web developer وهي دورات متكاملة معتمدة من أبرز الجهات المتميزة في مجالها وتتميز بإمكانية التطبيق على مشاريع فعليه وتحت إشراف خبراء من شركات عالمية حيث يعتبر أصغر سعودي يحصل على هذه الشهادة وهذا التخصص.