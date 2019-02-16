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شكرا لقرائتكم رسام باكستاني يعبر عن احتفائه بزيارة محمد بن سلمان على طريقته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض
لم يجد الرسام الباكستاني وقاص أحمد سوى ريشته وفنه للتعبير عن فرحته بمناسبة زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى باكستان.
وقاص أحمد قرر أن يرسم بورتريه خاصاً بولي العهد بهذه المناسبة ونشره عبر حساباته الرسمية عبر مواقع التواصل.
البورتريه جاء بقياس 22 في 30 بوصة مع إطار.
هذا وكانت باكستان استعدت منذ وقت مبكر، لاستقبال ضيفها الكبير،وانتشرت لافتات الترحيب بولي العهد في جميع الشوارع والميادين الحيوية وفي العاصمة الباكستانية إسلام آباد.
ومن المقرر أن يزور ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، باكستان غدا الأحد الموافق يوم 17 فبراير وسيكون في استقبال ولي العهد في المطار رئيس الوزراء عمران خان.
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