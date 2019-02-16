طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الإلكترونية برقم الحساب عن طريق رابط موقع الشركة السعودية...

أعلنت شركة الكهرباء السعودية عن البدء في إصدار فواتير الكهرباء إليكترونياً وذلك بدءً من فاتورة شهر ديسمبر 2018 في فاتورة يطلق عليها “الفاتورة الإلكترونية” وهذا طبقا لـ التعريفة الجديدة للكهرباء التي تم إعلانها في ديسمبر الماضي وبدء العمل بها في يناير 2018 مع الإشارة إلى إمكانية المواطنين من الاطلاع على قيمة فاتورة الكهرباء الخاصة بهم وقيمة الفاتورة الإلكترونية بمجرد الدخول على موقع شركة الكهرباء السعودية الإلكترونية وهو ما سنقوم بتوضيحه إليكم من خلال هذا المقال على صفحات موقع نجوم مصرية مع شرح لـ طريقة الإستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء الإلكترونية الجديدة من خلال موقع شركة الكهرباء السعودية.

فاتورة الكهرباء الإلكترونية الجديدة ديسمبر 2018

تلك الفاتورة التي أطلقتها شركة الكهرباء السعودية وذلك اعتمادا على التعريفة الجديدة للكهرباء التي تم إطلاقها مؤخراً هذا مع إتاحة إصدار فاتورة الكهرباء بصورة إلكترونية عبر موقع شركة الكهرباء السعودية تلك الشركة المساهمة والمتخصصة في إنتاج وتوزيع الكهرباء في مختلف أنحاء المملكة وذلك للتقليل من تكلفة إصدار فاتورة الكهرباء الورقية والتي كانت تكلف وزارة الكهرباء السعودية مبلغ يصل إلى 10 ملايين ريال سعودي.

هذا وتنفيذا لتوجيهات جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز فقد تحدد إصدار فواتير الكهرباء والمياه والغاز لكافة المستهلكين بعد إصدار الرواتب الشهرية لكل شهر مع عدم التأثير على قيمة الاستهلاك والمُدة التي يتم المُحاسبة عليها.

رابط موقع شركة الكهرباء السعودية

هذا ويُتاح لكافة المستخدمين بالدخول على موقع وزارة الكهرباء السعودية لمعرفة قيمة الفاتورة المُستحقة على المُستخدمين من خلال تسجيل الدخول على الحساب بالموقع ومن ثم الإطلاع على كمية الإستهلاك الذي قام المُستخدم باستخدامه وكذلك تكلفة وقيمة الاستهلاك وكافة التفاصيل الأخرى الخاصة بالفاتورة فيما يُسمى بـ “الفاتورة الإلكترونية” والتي تم إطلاقها في يناير الماضي في محاولة من المملكة إلى التحول الرقمي في كافة الخدمات المختلفة بالمملكة.

فيديو يوضح طريقة احتساب قيمة استهلاك الكهرباء

يمكنكم الإطلاع على آلية وطريقة حساب قيمة الاستهلاك الخاصة بكم من خلال اتباع الشرح الموجود في الفيديو التالي وهو مايوضح آليات الإستهلاك طبقا لـ تعريفة الكهرباء الجديدة في المملكة.

مُقارنة بين تكلفة إستهلاك الكهرباء قبل وبعد الإعلان عن تعريفة الكهرباء الجديدة

هذا وقد شرعت المملكة في الإعلان عن تعريفة الكهرباء الجديدة في خطوة جديدة ضمن خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت المملكة في تنفيذه وهو البرنامج الذي سبقته المملكة في الإعلان عن إطلاق حساب المواطن السعودي لدعم المتضررين من تلك القرارات الاقتصادية التي كانت المملكة تنوي البدء بها وفيما يلي نستعرض معكم في مُقارنة بين تكلفة الاستهلاك قبل وبعد تطبيق التعريفة الجديدة لاستعراض مدى تأثر المواطنين بهذا القرار.

الاستهلاك (كيلو وات / شهر) قيمة الفاتورة قبل تعريفة الكهرباء الجديدة قيمة الفاتورة بعد تعريفة الكهرباء الجديدة 1000 50 180 2000 100 360 3000 200 540 4000 300 720 5000 500 900 6000 700 1080 7000 1000 1380 8000 1300 1680 9000 1600 1980 10000 1900 2280

معرفة قيمة استهلاك الكهرباء الفاتورة الإلكترونية شهر ديسمبر

يمكنكم الإطلاع على قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء “فاتورة الكهرباء الإلكترونية” لشهر ديسمبر 2018 وذلك بالدخول إلى موقع وزارة الكهرباء السعودية وذلك من خلال الرابط التالي يمكنكم معرفة قيمة فاتورة الكهرباء الجديدة لشهر نوفمبر بعد إدخال رقم الحساب الخاص بكم.

هذا وسنتابع معكم عبر هذا المقال تحديث بصورة مستمرة بمجرد إصدار فاتورة كل شهر ميلادي لـ “الفاتورة الإلكترونية” من قبل شركة كهرباء السعودية وهي المسئولة عن توزيع وتوليد الكهرباء في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية .. فتابعونا على موقع نجوم مصرية وعبر هذا المقال لمعرفة موعد إصدار كافة الفواتير وأي تغييرات في تعريفة المحاسبة لفاتورة الكهرباء الإلكترونية الجديدة.

تقديم شكوى الاعتراض على قيمة فاتورة الكهرباء السعودية

هذا وقد أتاحت وزارة الكهرباء السعودية إمكانية تقديم اعتراض على قيمة فاتورة الكهرباء من أي من المستهلكين الذين يروون أن الفاتورة قيمتها مبالغ بها بالنسبة لاستهلاكهم وذلك بدفع مبلغ قيمته 150 ريال قيمة الاعتراض يتم إرجاعها للمُتظلم في حالة ثبوت وجود خلل أو خطأ في القراءة أو العداد واذا ثبت صحة القراءة أو العداد وعدم جدوى الشكوى لا يتم إرجاع المبلغ للمُتظلم.

خدمة الفاتورة الثابتة لـ فاتورة الكهرباء السعودية

هي خدمة أتاحتها وزارة الكهرباء السعودية وتُسمى بـ “الفاتورة الثابتة” حيث يتم احتساب متوسط قيم الفواتير الست الأخيرة لإصدار فاتورة ثابتة شهرية وبها يتم احتساب قيمة فاتورة ثابتة حتى نهاية العام ليتم احتساب القيم الزائدة أو الناقصة عن الفواتير المدفوعة تحت قيمة “الفاتورة الثابتة” ويتم احتساب لصالح المُشترك أو المواطن ومن ثم سدادها للطرف المُستحق.

هذا وفي خطوة جديدة بشأن أسعار الوقود والطاقة أعلنت يوم أمس شركة أرامكو أسعار البنزين الجديدة في السعودية للربع الأول من عام 2019 وهي التي قُمنا بمُناقشة اسعار البنزين الجديدة في السعودية هُنا في محاولاتنا المُستمرة لتغطية كافة ماهو جديد في السعودية.

مواعيد إصدار فواتير الكهرباء طبقا للأمر الملكي من الشركة السعودية للكهرباء

هذا وفي رد الشركة السعودية للكهرباء بشأن موعد إصدار فاتورة الكهرباء الإلكترونية وموعد إستحقاقها أكدت شركة الكهرباء السعودية التزامها بالأمر الملكي الصادر بشأن تاريخ استحقاق فاتورة كل شهر بحيث يأتي بعد أسبوع من تاريخ صرف الرواتب طبقا لما جاء في المنشور الملكي مؤكدين أن فاتورة الكهرباء الإلكترونية يتم إصدارها في اليوم الـ28 من كل شهر وأن تاريخ الإستحقاق يكون بعد شهر من تاريخ إصدار فاتورة الكهرباء.

الإستعلام عن فاتورة الكهرباء الإلكترونية شهر يناير

هذا وتصدر فاتورة الكهرباء الإلكترونية خلال الـ28 من يناير 2019 أي بعد 5 أيام من الآن وهي تلك الفاتورة التي يستحق دفعها خلال شهر من تاريخ إصدارها والتي يوافق بعد موعد صرف الرواتب طبقا للأمر الملكي الصادر بهذا الشأن من أجل تقليل الحمل عن كاهل المواطنين والتأكد أنه تم صرف كل رواتب العاملين قبل إصدارة فواتير الخدمات المُختلفة.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الإلكترونية السعودية لهذا الشهر

هذا ويمكنكم الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الإلكترونية السعودية وطباعتها كما في هذا الشرح عبر الفيديو الذي نضعه إليكم فيما يلي هذا وهذه الطريقة استخراج الفاتورة عبر موقع شركة الكهرباء السعودية.

جاء تحديد موعد إصدار فواتير الكهرباء في المملكة العربية السعودية في يوم موحد ومحدد وهو في اليوم الـ 28 من كل شهر ميلادي أي في اليوم التالي لليوم الموحد الذي أقره سمو الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين لصرف الرواتب في نواحي المملكة العربية السعودية مع استحقاق تلك الفواتير خلال شهر ميلادي من تاريخ صدورها.

هذا وكما ناقشنا فيما أعلى فقد وضعنا إليكم رابط الإستعلام عن فواتير الكهرباء الإلكترونية و ذلك عبر شركة كهرباء السعودية se.com.sa مع متابعة كافة الأخبار والتصريحات والقرارات المُختلفة التي تصدر عن المسئولين عن خدمات الكهرباء في المملكة العربية السعودية.

متى يتم فصل التيار الكهربائي عن المُشتركين في السعودية؟

هذا وطبقا لما تم إعلانه فلا يتم فصل خدمة الكهرباء عن أي من المستفيدين إلا في حالتين فقط وهم: