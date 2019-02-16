شكرا لقرائتكم خبر عن «سلمان للإغاثة» يوزع 380 سلة غذائية في مديرية حيران بمحافظة حجة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (حجة)

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 380 سلة غذائية تزن 28 طناً و 120 كيلو جراما، على النازحين والمتضررين في مناطق بني حسين والسادة الملاصية، والسادة الحجافية، والسادة الشقفة التابعة لمديرية حيران بمحافظة حجه، يستفيد منها 2,280 فرداً.

ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 325 مشروعاً.