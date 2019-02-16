شكرا لقرائتكم خبر عن «التخصصات الصحية» تطلق مبادرة للدعم النفسي والأكاديمي للمتدربين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أطلقت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مبادرة «داعم» الرامية إلى مواجهة التحديات المهنية والعلمية التي قد يواجهها المتدرب أثناء فترة التدريب، مثل الضغوط النفسية والأكاديمية وتأثيرها في مسيرته الأكاديمية والمهنية.

وتهدف مبادرة «داعم» إلى تقديم الدعم النفسي والأكاديمي للمتدربين، عن طريق تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية مجانية، إضافة إلى توفير جلسات نفسية وإرشادية لتقليل آثار الاحتراق الوظيفي، لرفع مستوى إنتاجية المتدرب بما ينعكس على مستوى الخدمة المقدمة للمرضى.

وأوضح الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور أيمن بن أسعد عبده، أن الهيئة تحرص على تقديم كل ما يمكن أن يسهم في رفع كفاءة ومستوى المتدربين، مؤكداً أن الهيئة تسعى دائماً إلى مد يد العون والدعم للممارسين الصحيين.

وشهد البرنامج توقيع عقد تقديم خدمات إرشادية مجانية لمتدربي الدراسات العليا الصحية، بين الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ومركز «إدراك»، فيما سيجري التوسع في اتفاقيات مماثلة مع جهات أخرى في مناطق مختلفة من المملكة.

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