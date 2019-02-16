السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة ينظم جلسات إرشادية لحماية أسر الأيتام في مأرب



مأرب 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واس

نظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، في محافظة مأرب، جلسات إرشادية في قطاع الدعم النفسي لحماية أسر الأيتام المتضررة من الأزمة في اليمن، استفاد منها 210 أيتام من صنعاء والبيضاء، ضمن مشروع " لست وحدك "، الهادف إلى تقديم الحماية والرعاية التكاملية لأسر الأيتام من خلال تأمين الإيواء وتقديم الرعاية الصحية والنفسية والغذاء والوسائل التعليمية في محافظات صنعاء وتعز والجوف والبيضاء ومأرب، ومناطق الساحل الغربي.

ويأتي هذا المشروع ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال الأزمة الإنسانية التي يمر بها.

// انتهى //

12:11ت م

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مأرب 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واسنظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، في محافظة مأرب، جلسات إرشادية في قطاع الدعم النفسي لحماية أسر الأيتام المتضررة من الأزمة في اليمن، استفاد منها 210 أيتام من صنعاء والبيضاء، ضمن مشروع " لست وحدك "، الهادف إلى تقديم الحماية والرعاية التكاملية لأسر الأيتام من خلال تأمين الإيواء وتقديم الرعاية الصحية والنفسية والغذاء والوسائل التعليمية في محافظات صنعاء وتعز والجوف والبيضاء ومأرب، ومناطق الساحل الغربي.ويأتي هذا المشروع ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال الأزمة الإنسانية التي يمر بها.// انتهى //12:11ت م0024

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