السعودية اليوم / ورشة تدريبية لمعلمي اللغة الإنجليزية بتعليم المهد



المدينة المنورة 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واس

ينظم تعليم المهد غداً، ورشة عمل تدريبية لـ 100 معلم ومعلمة لمادة اللغة الإنجليزية، وذلك بالمركز الحضاري .

وتركز محاور الورشة على استخدام التقنية في تعليم اللغة الإنجليزية والتفكير الإبداعي وتحفيز الطلاب على تعليم اللغة وزيادة حصيلتهم اللغوية.

// انتهى //

12:10ت م

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المدينة المنورة 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واسينظم تعليم المهد غداً، ورشة عمل تدريبية لـ 100 معلم ومعلمة لمادة اللغة الإنجليزية، وذلك بالمركز الحضاري .وتركز محاور الورشة على استخدام التقنية في تعليم اللغة الإنجليزية والتفكير الإبداعي وتحفيز الطلاب على تعليم اللغة وزيادة حصيلتهم اللغوية.// انتهى //12:10ت م0023

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