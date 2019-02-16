السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 380 سلة غذائية في مديرية حيران بمحافظة حجة



حجة 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 380 سلة غذائية تزن 28 طناً و 120 كيلو جراما، على النازحين والمتضررين في مناطق بني حسين والسادة الملاصية، والسادة الحجافية، والسادة الشقفة التابعة لمديرية حيران بمحافظة حجه، يستفيد منها 2,280 فرداً.

ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 325 مشروعاً.

// انتهى //

12:01ت م

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حجة 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 380 سلة غذائية تزن 28 طناً و 120 كيلو جراما، على النازحين والمتضررين في مناطق بني حسين والسادة الملاصية، والسادة الحجافية، والسادة الشقفة التابعة لمديرية حيران بمحافظة حجه، يستفيد منها 2,280 فرداً.ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 325 مشروعاً.// انتهى //12:01ت م0022

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