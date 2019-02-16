شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخدمة المدنية يطلع على أعمال مركز المعلومات الوطني والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك خلال زيارته مؤخراً للمركز يرافقه عدد من مسؤولي الوزارة ،حيث استمع من المشرف على أعمال وإدارة المركز الدكتور طارق بن عبدالله الشدي وعدد من قيادات المركز ومسؤوليه،لشرح عن مركز البيانات وما يتضمنه من خدمات تقنية عالية وأنظمة البنية التحتية المستخدمة في مراكز البيانات،ومركز الطباعة المركزية للوثائق الشخصية، ومراصد ذكاء الأعمال وما تقدمه من معلومات لحظية في مجالات عدة أسهمت في إتاحة خيارات متقدمة أمام صناع القرار في كثير من الجهات الحكومية انعكست بفضل الله على الخدمات التقنية المقدمة لجميع العملاء بشكل ميسر وآمن، إضافةً إلى منصة النفاذ الوطني الموحد وخدمات السمات الحيوية وأبرز الأعمال التي يقدمها المركز للعديد من الجهات الحكومية من خلال خدمات الربط الإلكتروني.
وعبر وزير الخدمة المدنية عن سعادته بزيارة مركز المعلومات الوطني، وبما شاهده من إنجازات منذ نشأته وحتى يومنا الحاضر، مثنياً على أداء وعطاء العاملين فيه من أبناء وبنات الوطن .
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