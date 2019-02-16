شكرا لقرائتكم انخفاض درجات الحرارة ورياح مثيرة للغبار على 6 مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة يصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة على مناطق القصيم، الرياض والشرقية تمتد إلى منطقة نجران، كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة و مكة المكرمة في حين يبقي الطقس بارد إلى شديد البرودة على مناطق تبوك ، الجوف ، الحدود الشمالية و حائل، كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية على الأجزاء الجنوبية من شرق و وسط المملكة كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية .

و أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول ليلاً إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.



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