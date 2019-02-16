شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير: المملكة مستمرة في دورها الريادي للقضاء على الإرهاب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (وارسو)

شارك وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز في المؤتمر الوزاري لتعزيز مستقبل السلام والأمن في الشرق الأوسط، الذي عقد في العاصمة البولندية وارسو.

وناقش المؤتمر الذي عقد بمشاركة ممثلي 70 دولة، الأزمات الإقليمية وآثارها على المدنيين في الشرق الأوسط، وتطوير الصواريخ وانتشارها، والأمن السيبراني والتهديدات الناشئة لقطاع الطاقة، ومكافحة التطرف والتمويل غير المشروع له.

واستعرض الجبير خلال المؤتمر جهود ومبادرات المملكة في محاربة الإرهاب والتطرف، مشيراً إلى إنشاء المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال)، وتأسيس التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، مؤكداً استمرار المملكة في دورها الريادي في هذا الشأن بما يضمن التعاون والتنسيق الداعم للجهود الدولية والإقليمية في القضاء على التنظيمات الإرهابية.