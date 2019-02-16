السعودية | السعودية.. ليلة عراقية نجماها كاظم الساهر وإلهام مدفعي

شكرا لقرائتكم السعودية.. ليلة عراقية نجماها كاظم الساهر وإلهام مدفعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في ليلة عراقية، أحيا الفنانان العراقيان كاظم الساهر وإلهام المدفعي حفلاً غنائياً في العلا ضمن فعاليات شتاء طنطورة في أسبوعه التاسع. فمن بلاد الرافدين إلى عاصمة الجبال، أطل على مسرح مرايا بالعلا نجمان ساطعان في ليلة عراقية أصيلة قيصر الأغنية العربية كاظم الساهر والفنان إلهام المدفعي. ووسط أجواء ساحرة وزاخرة في عروس الجبال، غنى ابنا الرافدين بين جبال العلا أجمل ما في مسيرتهما الفنية الطويلة. واحة الفنون والتراث والأصالة جمعت عشاق الأغنية العراقية في ليلة بديعة لا تنسى ألهبت مشاعر الحضور وداعبت القلوب قبل الآذان. وتشهد المنطقة حراكاً فنياً وثقافياً ضمن مهرجان شتاء طنطورة، الأمر الذي سيسهم بدوره في دعم المنظومة الفنية والموروث الثقافي.

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