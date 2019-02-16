، فيديو الرصاص والدماء .. سطو مسلح على محل ذهب في مصر ،

محمد بن مسعود - الدمام - نفّذه مسلحون ملثمون في 5 خمس دقائق

في حادث نادر الحدوث في مصر، هاجم 4 مسلحين مجهولين محلًّا للمجوهرات في محافظة الجيزة، جنوبي العاصمة القاهرة، الجمعة، وسرقوا محتوياته، وفق ما أظهرت كاميرات المراقبة في المحل.

وحسب موقع قناة "صدى البلد"، أصيب خلال الهجوم فرد الأمن في المحل بجروح بالغة بعد أن أطلق عليه أحد المهاجمين ثلاث رصاصات، كما أصيب صاحب المحل، وتم نقلهما إلى أحد المستشفيات.

وخلال خمس دقائق نهب المهاجمون الذين كانوا ملثمين، كل ما وقعت عليه أيديهم في المحل من مجوهرات، قبل أن يفروا من المكان بسيارة، في حين فتحت السلطات المصرية تحقيقًا في الحادث.

وقال شهود عيان: إنهم سمعوا أصوات إطلاق للنار وصراخًا تنبعث من محل المجوهرات الذي يقع في شارع الجيش، بمنطقة حدائق الأهرام، في ساعات المساء قبل أن يتبين أن الأمر يتعلق بعملية سطو مسلح.

وضربت قوات الأمن المصرية طوقًا حول مكان الحادث، وأخلت الشوارع المحيطة به من المارّة، واستعانت بكاميرات المراقبة في البنايات المجاورة؛ في محاولة للتعرف على المتورطين في الحادث.

ونشرت مديرية أمن الجيزة دوريات أمنية لتضييق الخناق على الجناة والقبض عليهم.