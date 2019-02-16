، النصر يعيد الأهلي للثالث والهلال و"قوميز" في الصدارة .. الاتحاد ثابت وينزف ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الخليج 365" تسلط الضوء على الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

اختتمت الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم دون مفاجآت تذكر، إلا أن مشهد تقنية الفيديو (VAR) لا زال هو الحدث الأبرز من حيث الاتفاق والاختلاف حول القرارات الحاسمة للحكام.

"الخليج 365" تسلط الضوء على أحداث الجولة من خلال القراءة التالية.

النصر يواصل مطاردة الهلال

واصل النصر مطاردته لغريمه التقليدي الهلال؛ حيث حقق الثنائي (الفريقان) فوزًا ثمينًا في هذه الجولة؛ حيث سحق الهلال ضيفه القادسية برباعية عززت من تمسكه بالصدارة (49 نقطة)، فيما خطف النصر ثلاث نقاط غالية من منافس قوي هو الأهلي (قمة الجولة) أبقته ثانيًا (43 نقطة).

ويخوض الهلال والنصر معتركًا خارجيًّا هذا الأسبوع؛ حيث يخوض الأول مبارياته في دور ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال أمام الوصل الإماراتي، فيما يخوض الثاني مباراة الملحق الآسيوي المؤهل لدور المجموعات أمام أجمك الأوزبكي.

الأهلي يتراجع والاتحاد ثبات

تراجع الأهلي من الناحية الفنية في هذه الجولة، بل إن خسارته أمام النصر أعادته للمركز الرابع بعد أن انتزع الشباب المركز منه، وبقي الفارق النقطي بينهم نقطة واحدة.

وفي الشأن الاتحادي لا زال الفريق ثابتًا من حيث عدم تعرضه للهزيمة منذ بداية العام 2019 حتى الآن، لكنه ينزف نقطيًّا حينما يتعادل مع الفرق الوسط، وباتت الجماهير الاتحادية تصب جام غضبها على المدير الفني للفريق "بيليتش"، الذي وصفته في اللقاء الأخير أمام الرائد (1/1) بعدم قراءة الخصم جيدًا وعدم بدء المباراة بالتشكيلة المناسبة، كما أنه يختفي في شوط المدربين (الثاني) على حد قولهم.

لكن جماهير العميد العاشقة تغنّت في الجولات الأخيرة بالحارس فواز القرني، الذي يشهد تألقًا ونجومية في الذود عن مرماه وأنقذ الفريق في أكثر من مناسبة وفي أوقات حرجة.

الباطن والفيحاء يترنّحان

واصل الفيحاء والباطن تقديم العروض الفنية المتواضعة منذ انطلاق الدور الثاني، وإن كان الفيحاء هو الأسوأ حيث لا يفصل بينه وبين الاتحاد (الخامس عشر) سوى نقطة واحدة، وثلاث نقاط بين الباطن والاتحاد.

ولا زال أحد متذيلًا قائمة الترتيب بـ12 نقطة من 20 جولة، والحقيقة أن شبح الهبوط يطارد الرباعي (الباطن، الفيحاء، الاتحاد، وأحد) .. ويبقى السؤال: من سينفذ بجلده في الجولات العشر المتبقية من عمر الدوري؟

صدارة هلالية وملاحقة أهلاوية

لا زال مهاجم الهلال الفرنسي "قوميز" متمسكًا بصدارة الهدافين بـ16هدفًا، يليه هداف الأهلي عمر السومة بـ14 هدفًا ، و13 هدفًا لكل من: تاومبا من التعاون، وجوانكا من الاتفاق، ودجانني من الأهلي، وعبدالرزاق حمد الله من النصر.