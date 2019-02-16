، "الأرصاد": طقس بارد إلى شديد البرودة على تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل ،

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يطرأ انخفاضٌ ملموسٌ في درجات الحرارة يُصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة على مناطق: القصيم، الرياض والشرقية؛ يمتد إلى منطقة نجران، كذلك على أجزاءٍ من منطقتَي المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة، في حين يبقى الطقس بارداً إلى شديد البرودة على مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، وحائل، كما تكون السماء غائمةً جزئياً إلى غائمة مع فرصة لتكوُّن السحب الرعدية على الأجزاء الجنوبية من شرق المملكة ووسطها، كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول ليلاً إلى شمالية غربية بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.
"الأرصاد": طقس بارد إلى شديد البرودة على تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائلوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-16
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يطرأ انخفاضٌ ملموسٌ في درجات الحرارة يُصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة على مناطق: القصيم، الرياض والشرقية؛ يمتد إلى منطقة نجران، كذلك على أجزاءٍ من منطقتَي المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة، في حين يبقى الطقس بارداً إلى شديد البرودة على مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، وحائل، كما تكون السماء غائمةً جزئياً إلى غائمة مع فرصة لتكوُّن السحب الرعدية على الأجزاء الجنوبية من شرق المملكة ووسطها، كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول ليلاً إلى شمالية غربية بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.
16 فبراير 2019 - 11 جمادى الآخر 1440
10:12 AM
سماء غائمة وسحب رعدية على الأجزاء الجنوبية من شرق المملكة ووسطها
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يطرأ انخفاضٌ ملموسٌ في درجات الحرارة يُصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة على مناطق: القصيم، الرياض والشرقية؛ يمتد إلى منطقة نجران، كذلك على أجزاءٍ من منطقتَي المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة، في حين يبقى الطقس بارداً إلى شديد البرودة على مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، وحائل، كما تكون السماء غائمةً جزئياً إلى غائمة مع فرصة لتكوُّن السحب الرعدية على الأجزاء الجنوبية من شرق المملكة ووسطها، كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول ليلاً إلى شمالية غربية بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.
، "الأرصاد": طقس بارد إلى شديد البرودة على تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل ،
المصدر : الخليج 365
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