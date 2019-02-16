ضباب على 6 مناطق يستمر لـ 7 ساعات

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، 6 تنبيهات مبكرة على مناطق ” عسير، الباحة، مكة المكرمة، الحدود الشمالية، القصيم، جازان ” .

وأفاد النظام الآلي للإنذار المبكر، أن حالة الطقس ستكون عبارة عن ” تدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب ” ، وستبدأ في الـ12 منتصف الليل، وتستمر حتى السابعة صباحًا. كما أنذر النظام، سكان منطقة الرياض، إذ أفاد أن حالة الطقس ستكون ” استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية ” ، وذلك من منتصف الليل وحتى الثالثة صباحًا