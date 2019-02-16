لأول مرة.. شاهد: سعوديات يبعن في محل لقطع غيار السيارات

قامت سيدات سعوديات بدخول سوق العمل في قطاع محلات بيع قطع غيار السيارات مع انطلاق توطين العديد من القطاعات. ووفقاً لـ”عكاظ” روت الموظفتان “عائشة المطيري وفوزية الغامدي” تجربتهما في بيع قطع غيار السيارات بأحد المحلات بطريق الأمير سلطان بن سلمان في جدة، مشيرتين إلى أن هذا القطاع ساعدهما على فهم المنظومة التجارية.

وأضافتا ، أن العمل في القطاع يعدّ فرصة جيدة لاكتساب الخبرة رغم حداثة عمل المرأة فيه.

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