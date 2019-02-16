مواطن بجازان يرصف طريقًا على نفقته الخاصة.. والأمانة توضِّح الملابسات

وجَّه أمين منطقة جازان، نايف بن سعيدان، بسرعة تشكيل لجنة فنية للوقوف على شارع، لجأ مواطن إلى سفلتته على نفقته الخاصة.

وقال المتحدث الرسمي لأمانة منطقة جازان، حسين معشي، في بيان صادر عبر الصفحة الرسمية لأمانة المنطقة، إن اللجنة اتضح لها أن الموقع الذي قام فيه المواطن بسفلتة الشارع المؤدي إلى منزله، يَبعد عن محافظة العيدابي بمسافة تزيد على 50 كم، ويقع ضمن قرى مركز ريع مصيدة بمحافظة العيدابي شرق منطقة جازان، في منطقة جبلية متوسط ارتفاعها 200 متر تقريبًا عن سطح البحر.

وأكد متحدث الأمانة، أن الشارع الذي قام المواطن بسفلتته مدروس ومُدرج من قِبَل بلدية محافظة العيدابي، ضمن مشروع معتمد جارٍ تنفيذه لسفلتة قرى مركز ريع مصيده، ومدة تنفيذ المشروع 360 يومًا.

وأشارت إلى أنه تم تسليم هذا المشروع للمقاول من قِبَل بلدية محافظة العيدابي، بتاريخ 17/ 12/ 1439هـ، وقد بدأ المقاول المنفِّذ للمشروع، تنفيذ أعمال التمهيد والردم والدك والتسوية لطرق قرى المركز، من ضمنها الأمتار التي قام المواطن بسفلتتها أمام منزله بطول 270 مترًا، وبعرض 3 أمتار.

وأكدت أن بلدية محافظة العيدابي، تقوم بمتابعة وحث المقاول على سرعة تنفيذ سفلتة طرق قرى مركز ريع مصيدة، خلال مدة المشروع.

واختتمت الأمانة بيانها، بقولها، إنه بالمعاينة الأولية من قِبَل جهاز الإشراف، والمهندس المقاول للسفلتة المنفَّذة من قِبَل مواطن، اتضح أن سماكتها تقل عن 5 سم في أغلب الشارع، مؤكدة أنه سيتم إخضاع تلك السفلتة وطبقة الردم للاختبارات، ومن ثمَّ اتخاذ قرار بإزالتها، أو عمل طبقة أسفلت جديدة عليها أيهما أفضل من حيث الجودة الفنية.