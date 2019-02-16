«الصحة» تعلِّق على «مقطع الممرضتين»: سطَّرتا أروع الأمثلة في العمل الإنساني

أشادت وزارة الصحة بممرضتين سعوديتين، أنقذتا حياة شاب تعرَّض لحادث مروري في الطريق السريع، جنوب حائل.

وقالت وزارة الصحة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن الممرضتين مريم ووفاء، سطَّرتا أروع الأمثلة في العمل الإنساني، بعد إنقاذهما حياة شاب تعرَّض لحادث مروري في الطريق السريع جنوب حائل، خارج أوقات عملهما الرسمية.

وأشارت الوزارة، إلى أن التمريض مهنة إنسانية عظيمة، متوجهة بالشكر لكل من يسهم في إنقاذ حياة أي شخص، مختتمًا تغريدتها بهاشتاق #شكرا_مريم_الشمري_و_وفاء_العنزي.

وتداول مغردون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يُظهر الممرضتين السعوديتين مريم الشمري ووفاء العنزي، تُنقذان حياة شاب ابتلع لسانه في مدينة حائل شمال السعودية، بعد تعرضه لحادث مروري؛ حيث تطوَّعتا بتقديم الإسعافات الأولية له في موقع الحادث.

وأثار المقطع ردود فعل واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بتكريم الممرضتين اللتين تمكنتا من إنقاذ الشاب.