«الصحة» تعلِّق على «مقطع الممرضتين»: سطَّرتا أروع الأمثلة في العمل الإنساني

أنقذتا حياة شاب تعرَّض لحادث مروري جنوب حائل..
أشادت وزارة الصحة بممرضتين سعوديتين، أنقذتا حياة شاب تعرَّض لحادث مروري في الطريق السريع، جنوب حائل.
وقالت وزارة الصحة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن الممرضتين مريم ووفاء، سطَّرتا أروع الأمثلة في العمل الإنساني، بعد إنقاذهما حياة شاب تعرَّض لحادث مروري في الطريق السريع جنوب حائل، خارج أوقات عملهما الرسمية.
وأشارت الوزارة، إلى أن التمريض مهنة إنسانية عظيمة، متوجهة بالشكر لكل من يسهم في إنقاذ حياة أي شخص، مختتمًا تغريدتها بهاشتاق #شكرا_مريم_الشمري_و_وفاء_العنزي.
وتداول مغردون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يُظهر الممرضتين السعوديتين مريم الشمري ووفاء العنزي، تُنقذان حياة شاب ابتلع لسانه في مدينة حائل شمال السعودية، بعد تعرضه لحادث مروري؛ حيث تطوَّعتا بتقديم الإسعافات الأولية له في موقع الحادث.
وأثار المقطع ردود فعل واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بتكريم الممرضتين اللتين تمكنتا من إنقاذ الشاب.
كانت هذه تفاصيل خبر «الصحة» تعلِّق على «مقطع الممرضتين»: سطَّرتا أروع الأمثلة في العمل الإنساني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.