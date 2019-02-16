السعودية اليوم / اهتمامات الصحف السودانية



الخرطوم 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واس

أبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، إعلان الجيش اليمني المدعوم من التحالف العربي، أمس، إطلاق عملية عسكرية واسعة لتحرير بقية مديريات محافظة حجة وفك الحصار الذي تفرضه ميليشيات الحوثي الانقلابية على قبائل حجور في مديرية كُشَر شرق حجة.

ولفتت الصحف الانتباه إلى إصابة عشرات الفلسطينيين امس في مواجهات أمس مع الجيش الإسرائيلي على أطراف قطاع غزة ضمن مسيرات العودة.

وأخبرت صحف السبت عن تمكن الأمن المغربي، أمس من تفكيك خلية إرهابية تنتمي لتنظيم "داعش" الإرهابي تتكون من 5 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 21 و36 سنة.

ونقلت عن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، قوله أمس، إنه سيصدر إعلاناً بشأن سوريا خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة.

// انتهى //

09:50ت م

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الخرطوم 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، إعلان الجيش اليمني المدعوم من التحالف العربي، أمس، إطلاق عملية عسكرية واسعة لتحرير بقية مديريات محافظة حجة وفك الحصار الذي تفرضه ميليشيات الحوثي الانقلابية على قبائل حجور في مديرية كُشَر شرق حجة.ولفتت الصحف الانتباه إلى إصابة عشرات الفلسطينيين امس في مواجهات أمس مع الجيش الإسرائيلي على أطراف قطاع غزة ضمن مسيرات العودة.وأخبرت صحف السبت عن تمكن الأمن المغربي، أمس من تفكيك خلية إرهابية تنتمي لتنظيم "داعش" الإرهابي تتكون من 5 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 21 و36 سنة.ونقلت عن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، قوله أمس، إنه سيصدر إعلاناً بشأن سوريا خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة.// انتهى //09:50ت م0009

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