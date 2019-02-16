تعرف على حقيقة زيادة دعم حساب المواطن ألف ريال للمستفيد

إنتشرت في الأونة الاخيرة شائعات بشأن زيادة المبلغ المخصص للمستفيد بدعم حساب المواطن بقيمة ألف ريال سعودي ، فكان رد حساب المواطن على تلك الشائعات أنه في حالة وجود مستجدات في البرنامج فأنه سيتم الإعلان عنها من خلال القنوات الرسمية ، وذلك رداً على سؤال أحد المواطنين في تغريدة على موقع التواصل الإجتماعي قال فيها : ” نسمع عن شائعات بخصوص زيادة حساب المواطن الدعم للمستفيد بقيمة ألف ريال ، فما صحة ذلك ؟ ” .

وبذلك فقد نفى حساب المواطن كافة الأخبار التي تتحدث عن زيادة في قيمة الدعم المقدم للمستفيد بقيمة آلف ريال سعودي ، وقد نوه الحساب على انه يجب أخذ الأخبار من خلال القنوات الرسمية للحساب ، وقد أكد أنه في حال وجود اخبار جديدة سيتم نشرها من خلال القنوات الرسمية التابعة للبرنامج .

حساب المواطن يؤكد على ضرورة تحديث البيانات

أكد حساب المواطن على لسان المتحدث الرسمي بإسم البرنامج الإستاذ سلطان القحطاني على أنه يجب على المستفيدين العمل على تحديث وتعديل كافة بياناتهم بشكل دوري من خلال الدخول إلي حساباتهم في البوابة الإلكترونية للحساب من خلال الرابط هـــــنــــا

يذكر ان حساب المواطن قد أودع 2.4 مليار ريال سعودي في حسابات المستفيدين عن الدفعة الخامسة عشر لشهر فبراير من العام الجاري ، و 18.1 مليون ريال سعودي وذلك كتعويضات عن الدفعات السابقة لعدد من المستحقين .