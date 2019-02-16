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انتشال ناقتين من حفرة في تبالة بيشة

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جدة - خالد شويل - سياف الشهراني (بيشة) @sayaf9854

أنقذت وحدة من الدفاع المدني في مركز تبالة التابعة لمحافظة بيشة، ناقتين إثر سقوطهما في حفرة أعمدة إنارة في حي العوفية في مركز تبالة.

يُشار إلى أن بعض الحُفر العشوائية تتسبب أحياناً في سقوط المركبات والطلاب، وذلك لاحتمالية وجود مدارس في نطاقها.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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