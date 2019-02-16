شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال ناقتين من حفرة في تبالة بيشة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - سياف الشهراني (بيشة) @sayaf9854
أنقذت وحدة من الدفاع المدني في مركز تبالة التابعة لمحافظة بيشة، ناقتين إثر سقوطهما في حفرة أعمدة إنارة في حي العوفية في مركز تبالة.
يُشار إلى أن بعض الحُفر العشوائية تتسبب أحياناً في سقوط المركبات والطلاب، وذلك لاحتمالية وجود مدارس في نطاقها.
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