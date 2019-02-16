السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سماهر باسيف - مكة المكرمة
بعدما وضع أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة بدر بن سلطان حجر الأساس لمشروع حديقة طريق الهجرة ومشروع الساحة العامة للاحتفالات خلال جولته لمحافظة الجموم، قال رئيس بلدية الجموم فيصل آل مخلص لـ «مكة» إن تنفيذ المشروعين سيكون خلال 24 شهرا، متضمنا تنفيذ مسطحات خضراء، وملاعب أطفال، ومرافق خدمية.
وأوضح أنه سيجري إنشاء مدرجات للاحتفالات تتسع لـ 4000 متفرج، وذلك لزيادة الطاقة الاستيعابية خلال أعوام المقبلة، إضافة إلى تطوير المواقع المحيطة للمشروع، ويتمثل ذلك في طرح مواقع استثمارية تجارية وخدمية لخدمة زوار الحديقة.
كانت هذه تفاصيل خبر 24 شهرا لتنفيذ حديقة وساحة احتفالات الجموم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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