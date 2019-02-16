سياحة الطائف تجهز 300 فعالية في 2019

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الطائف
نفذت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطائف 8 مبادرات ومشاركات مجتمعية خلال يناير الماضي، ضمن جهودها للتكامل مع شركائها، وتقديم المزيد من الفعاليات التي تخدم المجتمع، للوصول إلى تنمية سياحية مستدامة يستفيد منها الجميع.
وأوضح مدير الهيئة بالطائف الدكتور علي آل زايد أن هذه المبادرات والفعاليات الاجتماعية تهدف إلى ترسيخ دور الهيئة وشركائها؛ لتعزيز الفعل الاجتماعي الهادف، وتفعيل المشاركة التطوعية المجتمعية، والبحث عن أماكن جديدة لإقامة الفعاليات والبرامج التي تخص شرائح المجتمع كافة، مشيرا إلى أن الهيئة تستهدف الوصول لنحو 300 فعالية خلال العام.
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