السعودية اليوم / الشثري يلتقي وزير الخارجية الكاميروني



ياوندي 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، على هامش زيارته لجمهورية الكاميرون اليوم، معالي وزير الخارجية الكاميروني أمبيلا أمبيلا لوجين.

ونقل معاليه خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده - حفظهما الله - إلى الكاميرون رئيسًا وحكومةً وشعبًا.

وبحث اللقاء أطر العلاقات الثنائية بين المملكة والكاميرون، وسبل تعزيزها في المجالات كافة.

من جانبه، رحب وزير الخارجية الكاميروني، بزيارة معالي المستشار، والوفد المرافق له.

وقال: " إن العلاقات بين بلاده والمملكة العربية

ونوه معاليه بالدعم الكبير وغير المحدود من المملكة للكاميرون في شتى المجالات.

// انتهى //

02:45ت م

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ياوندي 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، على هامش زيارته لجمهورية الكاميرون اليوم، معالي وزير الخارجية الكاميروني أمبيلا أمبيلا لوجين.ونقل معاليه خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده - حفظهما الله - إلى الكاميرون رئيسًا وحكومةً وشعبًا.وبحث اللقاء أطر العلاقات الثنائية بين المملكة والكاميرون، وسبل تعزيزها في المجالات كافة.من جانبه، رحب وزير الخارجية الكاميروني، بزيارة معالي المستشار، والوفد المرافق له.وقال: " إن العلاقات بين بلاده والمملكة العربية السعودية ، علاقات تاريخية، بدأت منذ عام 1966م، على مستوى الأصعدة كافة ولازالت"، مؤكدًا تأييد ومشاركة بلاده لمواقف المملكة الدولية.ونوه معاليه بالدعم الكبير وغير المحدود من المملكة للكاميرون في شتى المجالات.// انتهى //02:45ت م0146

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