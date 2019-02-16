سياسي / رئيس المجلس الرئاسي الليبي يلتقي مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية



طرابلس 10 جمادى الأخر 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واس

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج اليوم مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية فيدريكا موغريني على هامش مؤتمر ميونخ للأمن.

وبحث الجانبان عددًا من الملفات السياسية و القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكدت موغريني خلال اللقاء دعم الاتحاد الأوروبي موقف حكومة الوفاق تجاه التطورات الأخيرة في الجنوب الليبي، مبينة أن حقول النفط يجب أن تكون تحت سلطة و إشراف مباشر من حكومة الوفاق و إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.

وجددت الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية دعم خطة المبعوث الأممي إلى ليبيا السيد غسان سلامة وما يقوم به من جهد لعقد المؤتمر الوطني الجامع وصولاً

إلى انتخابات برلمانية ورئاسية.

وشدد فايز السراج من جانبه على أهمية المؤتمر الوطني الجامع الذي يمهد لانتخابات تجرى بعد إتمام الاستحقاقات الدستورية اللازمة.

// انتهى //

02:01ت م

0145



طرابلس 10 جمادى الأخر 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واسالتقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج اليوم مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية فيدريكا موغريني على هامش مؤتمر ميونخ للأمن.وبحث الجانبان عددًا من الملفات السياسية و القضايا ذات الاهتمام المشترك.وأكدت موغريني خلال اللقاء دعم الاتحاد الأوروبي موقف حكومة الوفاق تجاه التطورات الأخيرة في الجنوب الليبي، مبينة أن حقول النفط يجب أن تكون تحت سلطة و إشراف مباشر من حكومة الوفاق و إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.وجددت الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية دعم خطة المبعوث الأممي إلى ليبيا السيد غسان سلامة وما يقوم به من جهد لعقد المؤتمر الوطني الجامع وصولاًإلى انتخابات برلمانية ورئاسية.وشدد فايز السراج من جانبه على أهمية المؤتمر الوطني الجامع الذي يمهد لانتخابات تجرى بعد إتمام الاستحقاقات الدستورية اللازمة.// انتهى //02:01ت م0145

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