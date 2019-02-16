شكرا لقرائتكم خبر عن 120 شابا وشابة بالمملكة يتنافسون في مسابقة الابتكار والان نبدء بالتفاصيل
وأشار مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية محمد السلوم إلى أنه تم تخصيص جوائز للمسابقة تصل إلى أكثر من 120 ألف ريال برعاية صندوق المتدربين الرئيس، وتشهد هذه النسخة من المسابقة ولأول مرة مشاركة المتدربات من الكليات التقنية للبنات، وتهدف المسابقة إلى تنمية روح الإبداع والابتكار، ونشر ثقافة الاختراع وتشجيع المبتكرين، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، التي تتضمنها رؤية المملكة 2030، واكتشاف المواهب وتشجيعها، واستقطاب المواهب للمشاركة بها بالمشاركات المحلية والإقليمية والعالمية.
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