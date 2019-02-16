شكرا لقرائتكم خبر عن 120 شابا وشابة بالمملكة يتنافسون في مسابقة الابتكار والان نبدء بالتفاصيل

بلغ عدد المرشحين للمشاركة في مسابقة الابتكارات التقنية العاشرة إلى 120 متسابقاً ومتسابقة يمثلون 49 وحدة تدريبية من الكليات التقنية والمعاهد الصناعية وكليات التميز والشراكات الإستراتيجية ومعاهد التدريب على مستوى المملكة في مجالات الطاقة، والصحة، وتحلية المياه أو المياه، والسلامة المرورية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والنقل، وخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، والغذاء وغيرها، بتنظيم الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية خلال الفترة من 12- 14 / 6 / 1440هـ الموافق 17 - 19 / 2 / 2019م بمقر المعهد الصناعي الثانوي الأول بالأحساء برعاية صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود محافظ.

وأشار مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية محمد السلوم إلى أنه تم تخصيص جوائز للمسابقة تصل إلى أكثر من 120 ألف ريال برعاية صندوق المتدربين الرئيس، وتشهد هذه النسخة من المسابقة ولأول مرة مشاركة المتدربات من الكليات التقنية للبنات، وتهدف المسابقة إلى تنمية روح الإبداع والابتكار، ونشر ثقافة الاختراع وتشجيع المبتكرين، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، التي تتضمنها رؤية المملكة 2030، واكتشاف المواهب وتشجيعها، واستقطاب المواهب للمشاركة بها بالمشاركات المحلية والإقليمية والعالمية.