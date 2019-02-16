شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة لجمع ونثر بذور النباتات البرية في حفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

واصل مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة حفر الباطن صباح أمس تفعيل مبادرة جمع ونثر بذور الأشجار والنباتات البرية.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري، أن المبادرة تأتي امتداداً لمبادرة وزارة البيئة والمياه والزراعة لزراعة 4 ملايين شجرة ضمن مبادرة التحول الوطني 2020 لزيادة الرقعة الخضراء بالمحافظة والاهتمام وتحسين المشهد الحضري من خلال الاهتمام بالزراعة لتنعم المحافظة ببيئة نقية وصحية، وكذلك تقليل زحف الرمال على الطرق والمنشآت، وكذلك رفع معدل نصيب الفرد من الرقعة الخضراء وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

وذكر مدير مكتب فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة حفر الباطن مروعي الخرمي أن أنواع البذور المجموعة والمنثورة من السدر البري والشيح، مشيرا إلى أهمية المبادرة في نشر التثقيف البيئي للمجتمع.