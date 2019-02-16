شكرا لقرائتكم خبر عن جموع المصلين تشيع الشهيد العريف «الشمري» بالنعيرية والان نبدء بالتفاصيل

شيعت جموع المصلين في محافظة النعيرية بعد صلاة الجمعة أمس جثمان شهيد الواجب العريف علي حسن الشريفي الشمري من لواء الملك عبدالعزيز الآلي، والذي استُشهد خلال دفاعه عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.

وتقدم محافظ النعيرية المكلف فريد الحسن ومدير الإدارة بمحافظة النعيرية زيد الدليم وعدد من المسؤولين بالمحافظة المصلين في جامع أحمد بن حنبل، بحضور نائب مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الشرقي اللواء الركن فالح السبيعي وعدد من القيادات والضباط وزملاء شهيد الواجب.

ونقل محافظ النعيرية المكلف تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية ،إلى والد شهيد الواجب علي الشمري، معربا عن اعتزازه بما قدم من موقف بطولي في التضحية والذود عن الوطن، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته وأن يتقبله شهيدا مع الأبرار.

ومن جانبه عبر والد الشهيد حسن الشمري عن فخره واعتزازه باستشهاد ابنه علي -رحمه الله- دفاعا عن وطنه، مؤكدا أن ابنه استشهد مع زملائه في ميادين العز والشرف، مقدما روحه فداء في الذود عن أرض وطنه، لافتا إلى أن خدمة الوطن والتضحية دونه وسام شرف عظيم، في الوقت الذي أكد فيه أنه وجميع أبنائه فداء للوطن وثرى ترابه الطاهر.

وذكر أن ابنه علي -رحمه الله- حديث عهد بزواج ولم يرزق بالأبناء حتى وافاه القدر المحتوم، وكان آخر تواصله معهم قبل ثلاثة أيام، عندما اتصل بهم وطمأنهم عن حاله وأخبرهم أنه بخير ومعنوياته مع زملائه مرتفعة، وأنه سيكون بينهم بعد أسبوع بعد الحصول على إجازة، إلا أن قضاء الله وقدره نافذ لا محالة، وهذا يومه المعهود مضحيا بنفسه دون دينه ووطنه، والحمد لله على كل حال، وسأل الله تعالى أن يديم على بلادنا العزيزة أمنها واستقرارها وقيادتها الرشيدة، وأن يحفظ جنودنا البواسل في الحد الجنوبي ويثبت أقدامهم، وأن يكون لهم عونا ومعينا وناصرا في دحر الأعداء ودفع كيدهم إنه سميع مجيب.