شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 3.4 مليون معتمر وإصدار 3.8 مليون تأشيرة والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعي، إصدار 3,896,580 تأشيرة عمرة حتى تاريخ 9 جمادى الآخرة لهذا العام، وجاء مجموع القادمين إلى المملكة 3,454,398 معتمرًا، فيما بلغ عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة 431,293 معتمرًا، منهم 297,147 في مكة المكرمة، بينما يتواجد 134,146 في المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 3,023,105 معتمرين بعد أن أدّوا العمرة والزيارة.

وتوزع ووصول المعتمرين إلى المملكة بين ثلاث وسائل نقل، منهم 3,069,062 معتمرًا عبر المنافذ الجوية و357,165 معتمرًا عن طريق المنافذ البرية و28,171 معتمرًا عبر المنافذ البحرية، أما أكثر الجنسيات قدوما فكانت بالترتيب: باكستان 863,317، تليها إندونيسيا 564,273، بعدها الهند 373,781، ثم اليمن 191,214، وماليزيا خامسا 185,716 معتمرًا، وتأتي بعدها كل من: مصر 177,695، تركيا 143,074، الجزائر 119,545، الأردن 97,552، بنجلاديش.86,476.

ويهدف المؤشر إلى تتبع حركة التأشيرات والقدوم والمغادرة بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من معتمرين وزوّار، والوصول لمستويات متقدمة من الرضا عند المستفيدين، بما يحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقطاب 30 مليون معتمر، وإثراء تجربة المعتمر وتحسينها من خلال خدمات متنوعة ذات جودة وقيمة عالية.