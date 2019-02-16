شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 3.4 مليون معتمر وإصدار 3.8 مليون تأشيرة والان نبدء بالتفاصيل
وتوزع ووصول المعتمرين إلى المملكة بين ثلاث وسائل نقل، منهم 3,069,062 معتمرًا عبر المنافذ الجوية و357,165 معتمرًا عن طريق المنافذ البرية و28,171 معتمرًا عبر المنافذ البحرية، أما أكثر الجنسيات قدوما فكانت بالترتيب: باكستان 863,317، تليها إندونيسيا 564,273، بعدها الهند 373,781، ثم اليمن 191,214، وماليزيا خامسا 185,716 معتمرًا، وتأتي بعدها كل من: مصر 177,695، تركيا 143,074، الجزائر 119,545، الأردن 97,552، بنجلاديش.86,476.
ويهدف المؤشر إلى تتبع حركة التأشيرات والقدوم والمغادرة بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من معتمرين وزوّار، والوصول لمستويات متقدمة من الرضا عند المستفيدين، بما يحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقطاب 30 مليون معتمر، وإثراء تجربة المعتمر وتحسينها من خلال خدمات متنوعة ذات جودة وقيمة عالية.
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