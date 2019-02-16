شكرا لقرائتكم خبر عن العمل والتعليم يطلقان حملة «معا ضد التسول» والان نبدء بالتفاصيل

دشنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية متمثلة في مكتب مكافحة التسول بالأحساء بالشراكة مع الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء متمثلة في إدارة التوجيه والإرشاد الحملة التوعوية لمكافحة ظاهرة التسول بعنوان «معاً ضد التسول»، وذلك بمدرسة الخوارزمي المتوسطة صباح الأربعاء.

وبدأ التدشين بالقرآن الكريم تلاها كلمة قائد مدرسة الخوارزمي المتوسطة رحب فيها بالحضور الكريم، وذكر الدور المهم للمدرسة في تقديم التوعية لطلابها بكل ما يرفع المستوى الدراسي والفكري التوعوي لديهم.

بعد ذلك ألقى مدير إدارة التوجيه والإرشاد عبدالله العبدالواحد كلمة ذكر فيها البرامج البارزة، التي تقدمها وزارة التعليم وحرصها على تفعيل الشراكة المجتمعية بالتعاون بين الوزارتين بما يعود بالفائدة على المستفيدين من الجهتين

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وتهدف الحملة إلى الوصول لأكبر شريحة من أفراد المجتمع لمكافحة ظاهرة التسول والوقوف على أضرارها على الفرد والمجتمع.

بعد ذلك، ألقى مدير مكتب مكافحة التسول محمد الفهيد كلمة شكر فيها الجميع على التفاعل مع هذه الحملة، التي من أهم أهدافها كيفية مساعدة المتسولين.

من جهة أخرى، يستكمل القسم النسائي بمكتب مكافحة التسول عمله في التغطية للحملة على مدارس البنات بالمراحل الثلاث وبعدة مناطق، وذكرت رئيسة القسم منى الدوسري أن حملة «معا ضد التسول»، التي نظمتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالشراكة المجتمعية مع وزارة التعليم تأكيد على تكاتف الأيدي للحد من انتشار هذه الظاهرة وتوعية أفراد المجتمع وتثقيفه بالأثر السلبي الاجتماعي والاقتصادي لهذه الظاهرة، وليكون المجتمع مساندا حقيقيا في عملية مكافحة ظاهرة التسول.