شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى بالأحساء يطالب بالتوسع في تطبيق «التعليم المدمج» والان نبدء بالتفاصيل

بحث ملتقى الشؤون التعليمية الثاني بالأحساء عدة أوراق عمل، أبرزها التوسع في تطبيق التعلم المدمج على مواد ومراحل مختلفة بشكل مرحلي.

وكان مساعد مدير عام التعليم في الأحساء للشؤون التعليمية حمد العيسى قد افتتح الأربعاء فعاليات الملتقى، الذي نظمته إدارة التربية الخاصة بمقر المعهد الوطني للتدريب الصناعي، ويهدف الملتقى لعرض الإنتاج العلمي والدراسات والتوصيات بالمجال التعليمي للمشرفين التربويين بالميدان التربوي، وشهدت فعاليات الملتقى تقديم 4 أوراق عمل متنوعة، وهي: الورقة الأولى أثر استخدام تقنية SHOW ME على تحصيل الطلاب في مقرر اللغة الإنجليزية بالمرحلة المتوسطة باستخدام التعليم المدمج «للمشرف التربوي أنس الخطيب، وأكد فيها على تبني منهجية التعلم المدمج كمشروع يبدأ من التخطيط حتى قياس الأثر وإعداد حقيبة تدريبية عن التعلم المدمج واعتمادها من التدريب وتدريب المعلمين عليها، والتوسّع في تطبيق التعلم المدمج على مواد مختلفة ومراحل مختلفة بشكل مرحلي.

بيانات مهمة

«بوابة المشرف الإلكترونية» للمشرف التربوي تركي التركي، أكد فيها أن البوابة تهدف إلى المساهمة في التطوير المهني لجميع المعلمين المسندين للمشرف التربوي والحصول على بيانات مهمة للمشرف وبأسرع وقت ممكن، وتسهيل الحصول على البطاقة التشخيصية للمعلم بدون إنترنت، وامتلاك بنك معرفة وقاعدة بيانات مصغرة لدى المشرف التربوي، وسرعة إنجاز العمليات، ووقوف المشرف على نقاط الضعف والقوة لدى المعلم.

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منع الأخطاء

درجة ممارسة قادة مدارس التعليم العام بالأحساء لمنهجية "الكايزن" للتحسين المستمر ومتطلباتها، للمشرف التربوي محمد الصقر، وأشار فيها إلى أن إستراتيجية الكايزن تعتمد على القضاء على الهدر، والإدارة المرئية ومنع الأخطاء، وتنميط العمل، وتبني المقترحات، مؤكدًا على ضرورة تطوير نظام وطني للمحاسبية يستند إلى النتائج، ويدعم التحسين المستمر في الأداء والاستثمار الأمثل، والتوسع في استخدام التقنية الملائمة في المدارس وصيانتها باستمرار.

الورقة الرابعة

"تعزيز الولاء التنظيمي لدى القادة والمعلمين" للمشرف التربوي وليد بوبشيت، أكد فيها على ضرورة معرفة الولاء التنظيمي واستيعابه كمفهوم إداري باعتباره مرتكزًا هامًا يعتمد عليه للنجاح، واقترح مبادرة عمل قسم خاص بالعناية بتعزيز الولاء التنظيمي، ونشر مفهوم الولاء التنظيمي، والاهتمام بتوفير أسباب زيادة الولاء (الأمن الوظيفي ـ الأنظمة الواضحة ـ نظام حوافز عادل ـ تأهيل البيئة).