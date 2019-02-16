الارشيف / اخبار السعوديه

ضبط مصنع مشغولات ذهبية ومعادن داخل شقة سكنية بالخبر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مصنع مشغولات ذهبية ومعادن داخل شقة سكنية بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

تمكنت بلدية محافظة الخبر ممثلة بفرع شمال الخبر بالتعاون مع مكتب العمل والشرطة مؤخرا من ضبط شقة سكنية بحي الخبر الشمالية تم تحويلها إلى معمل لتصنيع المشغولات الذهبية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر م.سلطان الزايدي أنه تم إغلاق الموقع فورا واستدعاء مالك المبنى وإحالة العمالة إلى الجهات ذات العلاقة وجار استكمال الإجراءات النظامية، ويأتي ذلك ضمن جهود البلدية في منع المخالفات والتجاوزات غير النظامية، وأن البلدية مستمرة في تكثيف الرقابة من خلال الجولات الميدانية المستمرة، مبينا أن الشقة التي تم ضبطها قد تم تحويلها لتصنيع المشغولات الذهبية والمعادن وتديرها عمالة أجنبية وتقوم بوضع كاميرات مراقبة على المداخل.

وشدد الزايدي على ضرورة الالتزام بالتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية، وستقوم البلدية بتطبيق العقوبات على جميع المخالفين، مشيرا إلى ضرورة التعاون مع البلدية من جميع المواطنين والمقيمين والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات عبر مركز 940 للبلاغات لاتخاذ اللازم.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط مصنع مشغولات ذهبية ومعادن داخل شقة سكنية بالخبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا