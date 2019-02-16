شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مصنع مشغولات ذهبية ومعادن داخل شقة سكنية بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

تمكنت بلدية محافظة الخبر ممثلة بفرع شمال الخبر بالتعاون مع مكتب العمل والشرطة مؤخرا من ضبط شقة سكنية بحي الخبر الشمالية تم تحويلها إلى معمل لتصنيع المشغولات الذهبية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر م.سلطان الزايدي أنه تم إغلاق الموقع فورا واستدعاء مالك المبنى وإحالة العمالة إلى الجهات ذات العلاقة وجار استكمال الإجراءات النظامية، ويأتي ذلك ضمن جهود البلدية في منع المخالفات والتجاوزات غير النظامية، وأن البلدية مستمرة في تكثيف الرقابة من خلال الجولات الميدانية المستمرة، مبينا أن الشقة التي تم ضبطها قد تم تحويلها لتصنيع المشغولات الذهبية والمعادن وتديرها عمالة أجنبية وتقوم بوضع كاميرات مراقبة على المداخل.

وشدد الزايدي على ضرورة الالتزام بالتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية، وستقوم البلدية بتطبيق العقوبات على جميع المخالفين، مشيرا إلى ضرورة التعاون مع البلدية من جميع المواطنين والمقيمين والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات عبر مركز 940 للبلاغات لاتخاذ اللازم.