شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة 90 طالبا في برنامج «التفكير الإبداعي» والان نبدء بالتفاصيل

انطلق في مركز الموهوبين بالمبرَّز بمحافظة الأحساء برنامج «التفكير الإبداعي» للطلاب الموهوبين في مراحل التعليم العام. وأوضح مدير المركز عماد النامي أن هذا البرنامج يهدف إلى تنمية قدرات الطلاب الذهنيّة والإبداعية وبناء الخبرات العملية والتجريبية لديهم من خلال تقديم برامج إثرائية مكثفة وفق إستراتيجيات واضحة ومحددة، سعيًا إلى تنمية شخصية الطالب في جميع جوانبها المعرفية والفكرية والشخصية والاجتماعية عبر برامج صباحية تتكامل مع المدرسة في بناء هذا الطالب وإعداده للإبداع في مستقبله حياتيًا وعلميًا وعمليًا.

يذكر أن البرنامج يستمر إلى الأربعاء 5 شعبان لهذا العام 1440هـ ويستهدف 90 طالبًا بين المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية.