شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال على حملة الخلايا الجذعية بسلوى والان نبدء بالتفاصيل

نظمت صحة الشرقية ممثلة بمستشفى سلوى العام الحملة التوعوية للتبرع بالخلايا الجذعية بالتعاون مع السجل السعودي للمتبرعين بالخلايا الجذعية، والتي تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى جميع أفراد المجتمع.

وقال مدير إدارة التواصل والعلاقات والتوعية بصحة الشرقية مطلق الجلعود: إن التبرع يكون عن طريق مسحة بالفم swab، وإذا تطابقت العينة مع خلايا شخص آخر تتم عملية التبرع، مشيرا إلى أن الحملة شهدت إقبالا كبيرا من المشاركين.

يُذكر أنه يوجد في المملكة آلاف المرضى المصابين بأمراض نخاع العظم التي تشمل أورام الدم المقاومة للعلاج الكيماوي أو أمراض فشل أو كسل نخاع العظم أو المرضى المصابين بأمراض الدم الوراثية، مثل الأنيميا المنجلية وأنيميا البحر المتوسط أو أمراض نقص المناعة الوراثية والأمراض الجينية التي تقلل من فرص بقاء المرضى على قيد الحياة. وأغلب الحالات إن لم تكن جميعها تحتاج إلى زراعة الخلايا الجذعية فقد تكون هي العلاج الشافي الوحيد لهم والمثبت علميا لإنقاذ حياتهم.