شكرا لقرائتكم خبر عن 10 باحثين لقياس مستوى الخدمات بمنافذ الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

نفذ مشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين من خدمات الأجهزة الحكومية بإمارة المنطقة الشرقية، الورشة التدريبية الخاصة بالباحثين المكلفين إجراء الاستطلاع الميداني لقياس رضا المستفيدين من خدمات المنافذ الحدودية بالمنطقة الشرقية وسبل تطويرها، والمتمثلة في «مطار الملك فهد الدولي، وجسر الملك فهد، كذلك منفذ الرقعي، ومنفذ الخفجي، وصولا لمنفذ البطحاء» وذلك بمقر فرع معهد الإدارة العامة بالدمام.

تلمس الاحتياجات

وأشار مساعد المدير التنفيذي للمشروع سعد القحطاني، إلى تأكيد رئيس اللجنة العليا للمشروع الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي ال سعود، أن تلمس الاحتياجات الخدمية للمستفيدين من المواطنين والمقيمين والعمل على تطويرها بما يتناسب وتطلعاتهم، يعد من أولويات حكومتنا الرشيدة -أعزها الله- وهو ما تعبر عنه توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس المشروع، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب رئيس المشروع، «حفظهم الله» في تلمس احتياجات سكان المنطقة الشرقية، عبر بوابة هذا المشروع، بالتركيز على رفع مستوى الرضا بين أوساط المواطنين والمقيمين عن الخدمات الحكومية المقدمة بالمنطقة من خلال قياس رضا المستفيدين وفقا لمعايير علمية دقيقة تسهم في الكشف عن جوانب القوة لتعزيزها وفرص التحسين للاستفادة منها في التطوير، فضلا عن تحفيز الأجهزة الحكومية على بذل المزيد من العطاء والجهد في تقديم خدماتها، خصوصا أن المشروع يحرص على أن يكون شريكا استراتيجيا مع الأجهزة الحكومية بالمنطقة.

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3 دقائق

وأشار مساعد المدير التنفيذي للمشروع سعد القحطاني، إلى استعراض أعضاء الفريق الاستشاري محمد المزيعل، وحسن خرمي، وخميس مطران، وعبدالعزيز الغامدي، خلال الورشة التدريبة التي شاركوا في تقديمها واستهدفت عشرة باحثين ممثلين لإمارة المنطقة الشرقية ومحافظاتها، لخطة المسح الميداني لخدمات المنافذ الحدودية بالمنطقة الشرقية، إلى جانب تسليط الضوء على أسئلة استبانة القياس وذلك عبر التطبيق الآلي «الايباد» التي وزعت عليهم وتمكينهم من تعبئتها في مدة لا تزيد على 3 دقائق مع كل مستفيد، من خلال إجراء الاستطلاع والمقابلات وجها لوجه وبشكل عشوائي وتعبئة الاستبانات آليا ليتيح بعد ذلك للفريق الاستشاري للمشروع بدراسة الاستبانات وتحليلها وإعداد تقرير مفصل يتضمن النتائج والتوصيات التي تتضمن فرص التحسين ونقاط التمكين، إضافة لفتح باب النقاش مع الباحثين والرد على استفساراتهم وصولا إلى فقرة عرض مرئي حول المشروع سلط خلاله أعضاء الفريق الضوء على الأهداف المرسومة والرامية إلى رفع مستوى الرضا لدى المستفيدين للحصول على الخدمات الحكومية بسرعة ودقة وكفاءة عالية.

عدة مراحل

ولفت مساعد المدير التنفيذي للمشروع سعد القحطاني، بأن المشروع أنهى مؤخرا خطته التنفيذية الخاصة بقياس رضا المستفيدين من خدمات المنافذ الحدودية بالمنطقة الشرقية، وذلك بعد أن مرت الخطة بعدة مراحل سبقها عقد اجتماع مع مسؤولي المنافذ الحدودية بالمنطقة الشرقية، تمخضت عن وضع أسئلة الاستبانة الخاصة بقياس رضا المستفيدين باللغة العربية والإنجليزية، والعمل على فرزها وتصنيفها والاتفاق عليها بما يتناسب والخدمات المقدمة فضلا عن الخروج بفقرات واضحة وقابلة للقياس، وذلك من قبل الفريق الاستشاري برئاسة: سعيد الغامدي، وبمشاركة الأعضاء: محمد المزيعل، وخميس مطران، ومحمد معشي، كذلك مرتضى النمر، وحسن خرمي، وعبدالعزيز الغامدي، وبحضور المنسق الإعلامي للمشروع صالح الأحمد.